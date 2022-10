“Simply the best”, el nuevo sencillo de Black Eyed Peas con Anitta y El Alfa

Black Eyed Peas junto a Anitta y El Alfa en el set de grabación de "Simply the best". Foto: Sony Music

Despegando hacia otra estratosfera, Black Eyed Peas presentan hoy un nuevo sencillo y video musical titulado “Simply the best” con la superestrella mundial del pop brasileño Anitta y El Alfa.

Desde el principio, “Simply the best” va montado sobre luminosos teclados listos para la pista de baile y hacia un coro cantable, “No it don’t get better than, better than this.”

Anitta infunde la canción con arrogancia brasileña, El Alfa aparece con sabor a República Dominicana y Black Eyed Peas exudan la confianza relajada de Los Ángeles entre estos ritmos globales.

“Elevation” presenta a Black Eyed Peas expandiendo la conciencia musical colectiva y empujando los límites una vez más. Traen algunos amigos para este paseo en montaña rusa.

El grupo se une a Daddy Yankee en el éxito de reguetón “Bailar contigo”, mientras que Nicky Jam enciende con “Get down”.

Luego, está “Filipina queen”, donde se unen a Bella Poarch por primera vez. Nicole Scherzinger presta su poderosa voz a “No one loves me”, y Black Eyed Peas y Ozuna cierran el álbum juntos en el universalmente rotundo “L.O.V.E”.

“Elevation” cuenta con el éxito “Don’t you worry”, con Shakira y David Guetta, que ya ha reunido más de 100 millones de transmisiones de Spotify y 107 millones de visitas de YouTube en el vídeo musical.