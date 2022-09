“Sobrelruido”: la música que le da forma a Colombia

Ricardo Durán, quien es editor de "Rolling Stone", dice que publicará otro libro dedicado a las mujeres colombianas en la música. / Gustavo Hurtado

De tantas cosas que le contaron a Ricardo Durán en las entrevistas que hacen parte de su primer libro, Sobrelruido, la que más reveladora le pareció fue la que le contó Elkin Robinson, quien entre otras cosas le dijo: “La pregunta que más me han hecho ha sido: ‘¿Eres colombiano?’. En una rueda de prensa un periodista me lo preguntó y le dije: ‘Dímelo tú, porque tú tienes la duda’. A otro le pregunté: ‘¿Qué es ser colombiano? Porque para contestarte debo saberlo’. Si me dices que un colombiano es el que habla creole, sí; primero hay que saber qué es ser colombiano. Lo que les explicaba es que para mí hay dos Colombias, todos somos parte de la que queremos ser y de la que nadie quiere ser”.

