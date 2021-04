Sofi de la Torre y Pablo Alborán, juntos en “Y Duele”

Los cantantes se unen para presentar una canción que habla del apoyo y el valor de la amistad en momentos difíciles. Para esto contaron con la producción de Jonas Karlsson, galardonado con un Grammy.

Sofi de la Torre y Pablo Alborán se unen en “Y Duele” una canción con una letra en la que expresan sentimientos hacia amigos. Para esta ocasión Sofi ha vuelto a contar en la producción con Jonas Karlsson, galardonado recientemente con un Grammy por su trabajo en el álbum de John Legend “Bigger love”.

Mientras que el video ha sido dirigido por Mar de Corral y producido por The Royal films, un video que muestra la historia de dos amigos que se apoyan cuando uno de ellos está pasando un momento difícil.

(Le recomendamos: Manuel Turizo lanza “Dopamina”, su nuevo álbum).

“Escribir canciones siempre ha sido una terapia para mí pero ‘Y Duele’ es la única canción donde de verdad sentí un antes y un después, por lo tanto siempre la he sentido super especial. Me dio muchísima fuerza”

“Cantarla con Pablo es un sueño por lo que significa para mí como compositor y como artista. Lo admiro muchísimo y que haya querido cantar esta canción conmigo me emocionará toda la vida” dice Sofi.

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, Sofi de la Torre es el paradigma del nuevo artista global con un objetivo claro. Sus sonidos, están basados en experiencias vividas a lo largo de su vida, se mudó de su isla natal a Londres, Berlín y Los Ángeles, una mezcla de diferentes culturas e influencias que Sofi representa a través de su característico urban pop.

No solo compone sus propias canciones, también forma parte activa en la creación de los visuales y diseños de sus trabajos. Su música ha sido elogiada por medios como Billboard, Time Magazine y The Guardian, además de 1-D, Complex y Noisey, entre otros.

(Le puede interesar: Flora Martínez sigue en la faceta de compositora y presenta “En un abrir y cerrar”).

En 2011, recién graduada del colegio firmó un acuerdo de publicación con Sony/ATV, lo que le llevó a Berlín. Más adelante, firmó con Pulse Music Group y fue entonces cuando se mudó a Los Ángeles y comenzó a componer para grandes artistas como CNCO, Meghan Trainor o Sean Paul.

En 2015, después de fundar su propio sello discográfico, Pop Done Right, el remix de su canción “London x Paris” fue elegida banda sonora de NBA2K17. Un año más tarde, llega su gran éxito con “Flex Your Way Out” feat Blackbear, acumulando un total de 12 millones de streams.