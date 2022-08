Soundtrack de “Los Anillos de Poder”, disponible en plataformas de streaming

La banda sonora de la serie original de Amazon de la primera temporada incluye dos participaciones del elenco de El señor de los anillos: Los anillos de poder: Sophia Nomvete (Princesa Disa) en la canción “A Plea to the Rocks” y “This Wandering Day”, cantada por Megan Richards (Poppy Proudfellow). Foto: Cortesía. Warner Bros

Amazon Studios lanzó The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Amazon Original Series Soundtrack). Disponible en todo el mundo a través de todos los servicios de streaming, la música de todos los episodios de la tan esperada serie Amazon Original fue compuesta por el ganador del Emmy Bear McCreary y también incluye la canción principal “The Lord of the Rings: The Rings of Power Main Title,” compuesta por el ganador del Premio de la Academia Howard Shore.

Los suscriptores de Amazon Music también tendrán acceso a dos canciones exclusivas de la banda sonora: “Find the Light” y “The Promised King”. El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder debutará en todo el mundo en Prime Video el 2 de septiembre de 2022. Después de cada episodio, Amazon Music lanzará un álbum de banda sonora semanal que contiene la partitura completa de cada episodio, además de canciones extra adicionales solo disponibles en Amazon Music.

La banda sonora de la serie original de Amazon de la primera temporada incluye dos participaciones del elenco de El señor de los anillos: Los anillos de poder: Sophia Nomvete (Princesa Disa) en la canción “A Plea to the Rocks” y “This Wandering Day”, cantada por Megan Richards (Poppy Proudfellow).

Bear McCreary, conocido por su incomparable creación de mundos y el uso de enfoques musicales innovadores en los mundos de la televisión, el cine y los videojuegos, guiará al público a través de los principales eventos de la Segunda Edad de la Tierra Media, como se ve en la próxima serie. Trabajado en los icónicos Abbey Road Studios, así como en AIR Studios y Synchron Stage en Viena, ha grabado y compuesto horas de música para la partitura, entrelazando sus temas originales en un tapiz sonoro para una orquesta sinfónica completa, junto con vibrantes instrumentos folclóricos. y cantantes de coro.

“J.R.R. Las asombrosas novelas de Tolkien y sus adaptaciones cinematográficas han tenido un profundo impacto en mi imaginación durante casi toda mi vida”, dijo McCreary. “Me siento honrado de componer la música que ayudará a guiar al público a través de los principales eventos de la Segunda Edad de la Tierra Media”.

“Esta banda sonora es un complemento impresionante para la exploración de la serie de La Segunda Edad de la Tierra Media”, dijo Bob Bowen, director mundial de música de Amazon Studios. “Con dos semanas para el debut de la primera temporada, estamos emocionados de darles a los fanáticos un vistazo más a la serie épica”.

El legendario compositor Howard Shore ha compuesto partituras para algunas de las series de cine y televisión más memorables y de renombre mundial. Respetado mundialmente por su pasión por J.R.R. El trabajo de Tolkien, es quizás mejor conocido por su trabajo en las trilogías cinematográficas El Señor de los Anillos y El Hobbit.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder trae a las pantallas por primera vez la legendaria historia de la Segunda Edad de la Tierra Media, ambientada miles de años antes de los acontecimientos de las historias de El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Dirigida por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay, la serie comienza en un momento de relativa paz, siguiendo a un elenco de personajes, tanto familiares como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media.

Los productores ejecutivos adicionales son Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond y Sharon Tal Yguado, y los productores Ron Ames y Christopher Newman. Wayne Che Yip es coproductor ejecutivo y director, junto con Bayona y Charlotte Brändström.

El drama de varias temporadas se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo en varios idiomas el viernes 1 y 2 de septiembre (según la zona horaria), con nuevos episodios disponibles semanalmente.