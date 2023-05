Sum 41: la agrupación se separa tras 27 años de carrera musical

De izquierda a derecha: Jason McCaslin, Frank Zummo, Deryck Whibley y Tom Thacker, integrantes de Sum 41. Foto: Getty Images - Duane Prokop

A las 10:00 a.m. del lunes 8 de mayo, la agrupación canadiense Sum 41 hizo un anuncio a través de su cuenta de Twitter: su separación. 27 años de carrera musical llegarán a su fin, y lo harán después del lanzamiento de Heaven x Hell, su último álbum, y una gira mundial de despedida que tienen prevista realizar, como aseguraron en la publicación. “Los detalles se anunciarán tan pronto como los tengamos”.

En el mensaje, que inició con unas palabras de agradecimiento para todos sus fans, tanto los antiguos como los nuevos, no detallaron en las motivaciones detrás de aquella decisión. “Estamos emocionados por lo que el futuro nos traerá a cada uno de nosotros”, fueron algunas de las palabras finales.

Fue a principios de los 2000 cuando Sum 41 alcanzó su popularidad. En 2001 publicaron su primer álbum de estudio: All Killer No Filler, compuesto por 14 canciones, entre ellas éxitos como In to Deep y Fat Lip; este último ha aparecido en producciones audiovisuales como American Pie 2 y Smallville, y videojuegos como Guitar Hero y DrumMania V4 y otros.

En su momento, aquel tema también llegó a ubicarse en el puesto número uno en la lista musical estadounidense Modern Rock Tracks, que hace parte de la revista Billboard y que desde 2009 lleva por nombre Alternative Play.

“Estoy harto de escuchar siempre “actúa según tu edad”/ No quiero perder el tiempo/ Convertirme en otra víctima de la sociedad/ Nunca caeré en la trampa/ Convertirme en otra víctima de tu conformismo y echarme atrás”, dice una parte de la letra de Fat Lip.

Sum 41, catalogada como una agrupación de pop-punk, fue fundada en 1996 por Deryck Whibley y Steve Jocz, quien hoy ya no hace parte de la banda, al igual que el guitarrista Dave Brownsound, que decidió desde 2006 tomar otro rumbo musical.

En la actualidad, aparte del vocalista Whibley, la agrupación canadiense está integrada por el bajista Jason McCaslin, el guitarrista Tom Thacker y el baterista Frank Zummo.