¿El fin de The Weeknd? El artista reveló que no seguirá con su personaje musical

"Estoy tratando de desprenderme de esa piel y renacer’’, dijo The Weeknd durante la entrevista. Foto: AFP - Agencia AFP

The Weeknd, quien hace poco recibió el Guinness Record al ser considerado el artista más popular del mundo, anunció en una entrevista para W Magazine que quiere dejar atrás su personaje musical para explorar otras facetas.

Abel Makkonen Tesfaye (su nombre real) contó que está atravesando una crisis de identidad que al parecer, surgió a partir de su nuevo p junto a Sam Levinson, la mente detrás de la famosa serie adolescente: ´Euphoria´. El programa de televisión se estrenará el próximo 4 de junio en HBO Max.

Durante la entrevista contó que luego de un rodaje de la serie, que realizaron durante uno de sus conciertos, perdió la voz, lo que lo llevó a tener mucho tiempo para cuestionarse sobre su trabajo dentro la música y los que son nuevos proyectos.

‘Mi habilidad secreta es que nunca entro en pánico. Pero lo hice cuando perdí la voz. Tuve que reposar y reflexionar sobre The Weeknd y Tedros (su personaje en la serie), y todo lo sucedido con la serie. Me he dado cuenta de que necesito saber que estoy dando mi mejor versión en cualquier cosa que haga’', comentó el artista canadiense.

Si bien Abel habla de dejar atrás su personaje musical, no contempla dejar la música. Incluso, él estuvo presente en todo lo relacionado con la banda sonora que acompañará a su producción audiovisual.

“Estoy pasando por un camino catártico en este momento. Estoy llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Temporalmente. Definitivamente, estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”, aseguró Abel.

¿Cuándo dejará de ser The Weeknd?

A pesar de que el artista reconoce todos los grandes triunfos que ha conseguido como de The Weeknd. Tales como conseguir cuatro premios Grammy, 20 Billboard Music Awards, seis American Music Awards e incluso estuvo nominado a un Óscar, admite que está convencido de que es momento de explorar nuevas facetas en su carrera artística.

Aún no hay certeza de cuando será el final de The Weeknd; sin embargo, esto pueda suceder luego de su próximo álbum. “El álbum en el que estoy trabajando es probablemente mi última ovación como The Weeknd. Es algo que tengo que hacer. He dicho todo lo que podía decir’', dijo.

Cabe recordar que como parte de su gira After Hours til Dawn Global Stadium Tour, el artista dará un concierto en Bogotá, el próximo 4 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá. Esta será la segunda vez que el artista pise territorio colombiano.