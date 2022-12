Superlitio estrena la nueva versión de “Viernes otra vez” junto a Vetusta Morla

El video fue grabado entre Bogotá y Madrid mostrando paisajes de cada ciudad intercalados con la ejecución de la canción por parte de Superlitio y Vetusta Morla. Foto: Cortesía

Una de las canciones más emblemáticas del grupo es “Viernes otra vez”, que en esta ocasión es interpretada en un featuring con la banda española de indie-rock Vetusta Morla

Pipe Bravo, cantante de Superlitio comenta: “La Historia de Viernes Otra Vez con Vetusta Morla comenzó hace un par de años atrás, con la Caravana Radiónica por el Caribe, me invitaron a mi y a otros artistas entre los cuales estaba Vetusta, y debido a todo el tiempo que pasamos juntos, empezamos a hablar distintas cosas pero sobre todo de música. Nosotros ya teníamos la idea de hacer el Revisitado desde hace un tiempo y a mi me gustaba mucho lo que hacía Vetusta y me pareció que era indicado la canción Viernes Otra Vez para ellos. Después de andar un rato y charlar de temas en común, se propuso la idea, escucharon la canción, les gustó y aceptaron.

Desde el primer momento que ellos mandaron la maqueta nos pareció que habían entendido la canción desde su propia esquina musical y le impregnaron una nueva visión artística que uno cuando trabaja tanto tiempo la misma canción y de la misma forma quizás jamás se hubiera ido por ahí y eso nos encantó, quedamos muy contentos con el resultado y esperamos que a la gente también le guste mucho”

El video fue grabado entre Bogotá y Madrid mostrando paisajes de cada ciudad intercalados con la ejecución de la canción por parte de Superlitio y Vetusta Morla.

“Reinventar Viernes Otra Vez junto a Superlitio fue una jugada audaz, siendo una de sus canciones más célebres y queridas. Sin embargo, era necesario para honrar el encuentro del que surgió esta colaboración durante un viaje al Caribe colombiano en el que tuvimos la suerte de pasar unos días intensos de convivencia humana y musical. Así decidimos agregar al puchero elementos musicales de ambos lados de ese encuentro: chacareras con instrumentos tradicionales castellanos, boleros, electrónica y el rock que compartimos. El resultado para nosotros no sólo es una nueva pócima de hallazgos estéticos sino también la promesa de más encuentros futuros”. - Vetusta Morla.