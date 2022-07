Superlitio y su sintonía futurista

El disco "Visiones del futuro" fue elaborado, según los integrantes de la banda Superlitio, en un proceso no convencional. / Archivo Particular Foto: www.julianrinconfotografia.com - JULIAN RINCON

El disco Visiones del futuro nació de un proceso muy extenso de experimentación, de buscar y encontrar las piezas correctas para cada una de las canciones. Está hecho con todo el tiempo y esmero del caso, en parte porque se trata de un álbum atravesado por la pandemia.

El proceso empezó con una mirada hacia el pasado de la banda, rescatando algunas ideas musicales que teníamos guardadas desde hace unos años, dándoles nueva vida en su interpretación, sonoridad y modificando cosas. Comenzamos la exploración con una canción que se llama Texas, que habíamos hecho un tiempo atrás cuando estábamos labrando el camino de Superlitio.

El disco toma forma cuando esa mirada atrás nos ofrece un poco de chispa para reinventar ideas musicales y revitalizarlas, y, a su vez, de ese proceso iban naciendo ideas nuevas como fueron los temas Dos, Renacer, El aguante y Fallé, que son canciones que están hechas netamente durante la fase de pandemia, en la que se trabajaba a distancia. Cuando teníamos la chance de vernos, le íbamos metiendo mano.

Así, todo el disco está atravesado por esas dos vertientes un poco fuertes que es el mirar hacia el pasado de la banda y rescatar algo de las ideas, y también dejar que eso informara el nacimiento de ideas musicales nuevas. El proceso es no convencional, en el sentido de que no lo hicimos todo de una sola sentada en un estudio, fueron canciones que se trabajaron en distintos espacios, en estudios personales nuestros o cuando nos reuníamos armábamos algún espacio informal en la casa de alguno de nosotros, en lugares que tuvieran onda, y pasamos por el estudio para grabar solo algunas cosas específicas, como baterías, vientos y guitarras.

Cada vez que nos sentábamos y avanzábamos un poco, el disco nos permitía dejarlo descansar un tiempo, luego visitar lo que habíamos hecho y tomar una decisión de si por donde íbamos tenía buen camino. Esas son las dos cosas que lo hacen no convencional, mirar hacia ideas que teníamos de etapas anteriores de la banda y dejar que eso detonara propuestas nuevas. Particularmente, el hecho de trabajar en espacios no convencionales y en procesos no fragmentados no en el mal sentido, sino que nos permitía pensar “a esta canción hay que mejorarle esto o está chévere esta guitarra, pero todavía puede ser mejor si hiciéramos esto”, entonces nos dejaba volver al material de manera muy objetiva.

Lo que más nos gusta de Visiones del futuro, es que nos deja explorar ideas musicales que a veces nacieron de cosas no habituales para nosotros, como es hacer música estrictamente con sintetizadores análogos o elaborar canciones desde la programación y algún diseño sonoro -eso informaba un poco la idea musical- y no necesariamente hacer todas las canciones desde la guitarra, el piano y la voz. Eso nos ha gustado de los últimos discos, buscar una forma de reinventar nuestro proceso creativo interno, para no caer en rutinas o complacencias.

Lo que es bien particular de este disco, y que tiene que ver un poco con el nombre y el concepto, es que al final nosotros intentamos sacar canciones sueltas como sencillos -como se hace un poco en la industria hoy en día en todos los géneros-, y finalmente fue difícil para nosotros hacer eso genuinamente, necesitábamos sentir que las canciones eran parte de algo, entonces fue ahí cuando definitivamente tener todas las canciones, ver el nombre del disco, el arte, conceptualizar todo, tuvo mucho más sentido para nosotros.

El título Visiones del futuro está enmarcado en que desde cuando empezamos la banda hemos mirado hacia delante, no nos hemos cansado de estar soñando, de estar imaginando cómo puede ser lo próximo que vamos a hacer, el próximo show, el siguiente álbum, entonces eso es muy representativo de la personalidad de la banda.

Por otro lado, el nombre se relaciona con esta idea de que miramos siempre hacia el futuro, canciones que no salieron en su momento, ideas que no se usaron antes, era casi como que si en ese pasado estuviéramos mirando hacia este futuro y diciendo “esto será mejor usarlo más adelante”, así que el proceso de Visiones del futuro es el más reciente puente de conexión entre el público y Superlitio.