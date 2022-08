Susana Baca regresa a Colombia con conciertos en Cali y Bogotá

Susana Baca viajará a Argentina, Uruguay, Chile y México para continuar su travesía musical. Foto: Cortesía

Conocida mundialmente como la mayor embajadora de la canción afroperuana y figura clave en el folklore latinoamericano, Susana Baca visita nuevamente el territorio colombiano para compartir su magia y recorrido musical, premiado con innumerables reconocimientos durante su carrera .Susana Baca disfruta la música y no avizora descanso si se trata de compartir canciones en todos los rincones del mundo.

La gira por su último álbum “Palabras Urgentes” ha iniciado: el pasado mes de julio brindó 2 conciertos en Lima y de inmediato viajó a Europa para presentar su nueva propuesta musical en República Checa. Acaba de retornar a América Latina y de inmediato continúa su aventura: este 13 de agosto participará en el Festival Petronio Álvarez (Cali) y el 16 de agosto se presentará en el Teatro Colsubsidio en la ciudad de Bogotá. Tras su paso por Colombia, viajará a Argentina, Uruguay, Chile y México para continuar su travesía musical.

Podríamos decir que Susana Baca es una figura clave en el folklore latinoamericano y en revivir la música afroperuana. Considerada la mejor cantante poética de la actualidad, su importancia ha servido de influencia para muchos cantantes del mundo. Susana Baca proyecta el mayor concierto de su vida, acunada por los mágicos recuerdos ancestrales de sus orígenes; trascender en el rostro de los jóvenes que acoge en su casa para seguir recitando, cantando, educando; forjando en su legado la recuperación de La identidad, que es la historia de su propia vida.

La vasta discografía de Susana Baca (18 discos) ostenta tres premios Grammy que hablan de su carácter y la belleza de su voz para convertir poemas en canciones y rescatar las raíces afroperuanas.

2002. Mejor Álbum Folklórico. Lamento Negro.

2011. Grabación del Año. Latinoamérica.

2020. Mejor Álbum Folklórico. A Capella.

Susana Baca | Azucar de caña | Cantares y Decires

Es impensable que Susana Baca camine por este momento de cambios y pandemias sin proferir señales: la única posibilidad de sobrevivir a este tiempo, es no perder la memoria, y nos dice más: es establecer un espacio para no dejar de luchar por la justicia... en el Perú tenemos un vacío muy sombrío sobre nuestra historia reciente, entonces, la memoria es la única luz… Susana llega a sus 50 años de vida artística para tomar el tiempo en sus manos y no hacer concesiones para seducir al otro, todo lo contrario, se anima a grabar este disco para debatir: quizás sea el momento para sembrar con más sentimiento el tiempo de vivir.