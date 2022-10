Syan, un artista con proyección internacional

Syan trabaja junto a la producción de Camilo Sar en "Parcerita", narra la situación de un joven cuyo amor platónico le empieza a corresponder. Foto: Cortesía: GMT Agencia

Sebastián Buitrago o Syan como es conocido en la industria digital, con 16 años tiene una carrera profesional en ascenso, Sebas decidió apostarle también a la música, proyecto del que hoy está seguro será para toda su vida. Alterna sus estudios, con canto, baile, creación de contenido digital para sus redes sociales y giras de promoción.

Recién lanzó su primer single “Parcerita”, el sencillo con el que debuta en el mundo artístico cuenta con más de 100 mil visualizaciones en YouTube, esto ha generado que otros creadores en TikTok se quieran unir al challenge #Parcerita.

“En este momento siento muchas cosas, primero la expectativa de todo lo bueno que me está sucediendo y a la vez me siento inmensamente agradecido con mi equipo de trabajo, con mis padres quienes me han apoyado, motivado e incentivado para comenzar esta etapa”, expresó el joven cucuteño, que desde sus primeros meses de vida se radicó en Bogotá.

La voz de Syan es la protagonista en “Parcerita”, un tema del género urbano producida por el también artista Camilo Sar, que narra la situación de un joven cuyo amor platónico le empieza a corresponder.

“Nuestra intención con ‘Parcerita’ fue rescatar la coquetería, la caballerosidad y la galantería que en este tiempo se ha perdido un poco, además que fuera un tema movido, moderno y que sus pasos se aprendieran fácilmente”, explica Syan.

Sebastián tiene muy claro lo qué quiere, cómo lo quiere y hacia dónde quiere dirigir su carrera musical, así que viene tomando referencia de artistas como Maluma, Justin Bieber, Sebastián Yatra, J Balvin, Karol G y Drake.

“Me siento motivado a luchar por mis sueños, soy consciente que una carrera musical no es fácil, requiere de disciplina, constancia, aprendizaje todos los días, un equipo que te apoye, te anime, te impulse y te ayude hacer mejor siempre, sé que vienen muchos retos, pero de la mano de Dios todo es posible”, recalca Syan, quien siempre mantiene una actitud positiva que contagia a su público.

Al hablar de sus sueños, se ve trabajando en canciones con las que pueda compartir emociones. “Deseo ser un artista con el que muchas personas sepuedan identificar y que al escuchar mis canciones se llenen de alegría y que puedan sentirse mejor en un mal día. Me encantaría que mis letras puedan motivar a otras personas a cumplir sus sueños, que no los abandonen por nada, ni nadie, así como yo estoy seguro de cumplir los míos junto a mi abuelita que es mí fan #1, mi hermanito, mis padres quien son mis mejores maestros de vida, mi polo a tierra y los patrocinadores oficiales de mis sueños”, compartió Buitrago quien se describe como una persona constante apasionada, dedicada y muy disciplinada.

Syan se viene preparando desde sus 11 años. Inicio con clases de música, canto y baile, hasta que en el 2021 tomo la decisión junto a sus padres de comenzar a trabajar en su proyecto musical.

Su voz lo seguirá conectando con todos los que lo escuchan, ahora el joven artista se encuentra en su primera gira promocional, por Colombia (Bogotá, Medellín, Santa Marta, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta) Ecuador, Venezuela y México.