Tarja Turunen: “Fui la primera cantante lírica en entrar en el mundo del metal”

La cantante finlandesa Tarja Turunen se presentará el próximo jueves en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. / Tim Tronckoe Foto: Tim Tronckoe

La última vez que la soprano lírica finlandesa Tarja Turunen visitó el país fue para el Rock al Parque en Bogotá, en junio de 2019. “No sabía nada sobre ese enorme evento, pero cuando vi a ese mar de gente me conmoví mucho. Mi público en Colombia siempre me ha recibido con mucho cariño y amor. Eso es algo particular. Es muy lindo el sentirse bienvenida y eso no pasa en todos lados”.

La cantante finlandesa, que reside en España desde 2015, habló para El Espectador sobre su carrera musical, su actual gira Living The Dream Tour y su próxima presentación en Bogotá. “La única cosa que quería hacer en mi vida era ser música”, dice Tarja sobre sus inicios en el piano cuando tenía seis años.

“La música siempre ha sido algo en mi vida que me ha ayudado muchísimo, en mis peores momentos o mis momentos más alegres. Es como una terapia para nosotros”, dice la soprano, que comenzó su formación musical para ser cantante lírica y de ópera, pero que por vueltas de la vida incursionó en el metal, un género del que reconoce que no sabía nada.

“No era fanática ni nada, no escuchaba metal, solamente tenía un álbum de Metallica en mi colección de CD. “Yo fui la primera mujer cantante lírica en entrar en el mundo del metal, un mundo en el que no tenía ninguna experiencia”.

Junto a los músicos Tuomas Holopainen y Emppu Vuorinen, Tarja formó la agrupación Nightwish en 1996. “Sin Nightwish nunca habría tenido la posibilidad de conocer el mundo del metal o del rock como cantante. Estar en esa banda fue el desafío más grande de mi vida”, dice la artista sobre el grupo musical del cual fue expulsada en 2005 con una carta con la que los integrantes del grupo hicieron públicas sus diferencias irreconciliables tras nueve años de trabajo. Han pasado 18 años desde aquel episodio.

Tras su paso por Nightwish inició su carrera como solista. Desde entonces ha lanzado 11 álbumes. La finlandesa, que hablaba, además de su natal finés, alemán, inglés y sueco, aprendió español mientras vivía en Argentina junto con su esposo, quien es originario de ese país. Con Soda Stereo, Serú Girán, Charlie García y Alejandro Lerner, la europea encontró en los sonidos argentinos otra fuente de inspiración.

“Buenos Aires me ofreció un hogar cuando lo necesité, como un refugio; tenía que irme de mi país. Pensaba a dónde ir y me encantó esa ciudad”, recuerda la artista sobre el lugar al que llamó su casa hasta 2015, cuando se trasladó con su familia a España.

Tarja recuerda el apoyo de sus padres frente al deseo de hacer música. “Ellos no trabajaron nunca con la música, pero tenían buenas voces y cantamos, siempre juntos, como una familia muy ruidosa. Mucha música, pero no profesionalmente”. Su familia no preguntó por qué hizo el cambio al género del metal y el rock.

La finlandesa recuerda jocosamente que tanto era el apoyo de sus padres en su música, que su madre la acompañó a comprar el vestuario para el primer concierto de Nightwish en una sex shop. “Mis padres tenían la confianza en mí. Desde el primer éxito con la banda. Siempre asistieron a los conciertos”.

La soprano llegó al mundo del metal por querer retarse. “Todo el mundo en ese escenario me aceptó desde el primer momento. Yo nunca oculté nada, siempre les dije que no era fanática del metal y no conocía nada. Les pedí que me enseñaran música y en ese camino me enamoré del rock y el metal”.

El metal navideño de Tarja Turunen

“Finlandia es un país navideño. Es muy importante para nosotros y para las familias en general. Inviernos con poca luz, con mucha nieve y silencio total; no es una fiesta. Todos se quedan en sus casas escuchando música”, dice la cantante sobre esta celebración en su país, una festividad a la que le ha dedicado dos álbumes.

“En mi país los artistas hacen conciertos desde noviembre, empiezan a tener giras durante esas fechas y yo empecé con mis giras de Navidad en 2005. He hecho conciertos con orquestas sinfónicas, con diferentes formaciones, en iglesias, teatros y otros sitios”, dice la cantante que está próxima a estrenar su álbum Dark Christmas, un disco más oscuro a finales de año.

“Navidad es una fiesta de pasar con la familia, pero hay mucha gente que se queda sola en esas fechas. Me pasó que cuando falleció mi madre mi Navidad se terminó, no quería festejar más, pero tuve que encontrar mi felicidad, las cosas buenas otra vez y cuando nació mi hija pensaba en toda la gente que quedaba sola en esa fecha”, ese episodio la sigue impulsando a seguir componiendo canciones para la Navidad.