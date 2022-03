Tati K y su cumbia para el “Amor de lejos”

¿Cómo llegó Tati K a la música?

Desde muy pequeña sabía que quería ser cantante, y ese sueño, ese anhelo, siempre estuvo en mí. Un día estaba con mi familia y alguien que no conocía se le acercó a mi familia. Esa persona le dijo a mi papá que iba a triunfar y ella quería trabajar conmigo, y así comenzó mi historia en la música. Desde ese momento comencé a trabajar, grabé mi primera canción en un estudio y se me empezaron a abrir las puertas.

¿Cómo fueron sus inicios en la música y cómo llegó a los listados Billboard?

Cuando comencé a grabar música, alguien que fue parte de Sony me escuchó y se interesó en mi propuesta musical. El conocido Joe Granda, quien ha trabajado con varios artistas, comenzó a promocionar mi canción llamada Welcome To My World, que grabamos en inglés, español y portugués. La canción tuvo mucha aceptación y como resultado terminó en las listas de los Billboard de Estados Unidos.

Se alejó durante algunas temporadas de la música, ¿cuál fue la razón?

Decidí retirarme de la música porque estaba en un momento en mi vida donde ya no me sentía feliz haciendo lo que siempre amé tanto, que es la música. Siento que en medio de muchas diferentes opiniones, que me decían “debes cantar esto o parecerte a cierta cantante”, me perdí un poco y me di cuenta de que esa no era yo y no era lo que quería hacer. Entonces ahí fue donde decidí retirarme… y en ese tiempo dije que no volvería más a cantar y que no quería esta carrera.

¿Y entonces por qué decidió retomar su carrera artística?

Pasó el tiempo y volví a sentir ese deseo de cantar, y es algo difícil de explicar, pero no lo puedes quitar de ti... es algo que, simplemente, tienes que hacer. Entonces decidí volver, y esta vez tenía la visión muy clara de lo que quería hacer y cómo lo iba a hacer. Creo que con el tiempo me volví más fuerte y no me dejo llevar por las opiniones o ideas de las personas si no van de acuerdo con mi visión. Finalmente entendí que la carrera es mía y es mi música.

¿Cómo superó el “bullying” que sufrió en la escuela en Estados Unidos?

Desde muy pequeña sufrí de bullying y fueron muchos años de ese padecimiento. Realmente es algo que afecta, y recuerdo que odiaba ir a la escuela. Creo que lo superé con los años y recuerdo que me decían estos son los mejores años de tu vida, pero para mí los mejores años fueron cuando salí de ahí. Por fortuna, me di cuenta de que la vida es mucho más que esos años que, de pronto, algunos niños viven y que parecen un infierno. Pienso que lo superé también rodeándome de gente que me quería y querían lo mejor para mí.

¿Por qué escogió el ritmo de la cumbia como base de su propuesta?

Porque mi familia es de Colombia. Un día mi mamá me dijo: “Tati, porque no haces una cumbia, esa música gusta mucho”. Ella fue cantante, y la escucho porque ella sabe de música. Así que pensé... bueno, cuando vuelva a grabar la próxima canción va a ser una cumbia, y así nació Amor de lejos.

¿Cómo podría describir “Amor de lejos”, su más reciente sencillo?

Esta habla sobre un amor que fracasó. Nosotros con esta canción queríamos tocar el tema de lo que es el amor a distancia. Hoy en día muchas personas tienen estas relaciones así y nosotros no queríamos contarlas como algo romántico, porque sabemos de muchas amores que no duran. Queríamos contarla con un poco de humor.

¿Cómo logró que su música fuera parte de Zumba, la plataforma para perder peso a través del baile?

Me siento feliz de entrar en Zumba. Nunca me imaginé algo así, porque de verdad que no fue fácil llegar a ellos, y de tantos artistas queriendo trabajar allí, que ellos escojan tu canción es algo magnífico. Le doy gracias a Dios por este logro en mi carrera. Las dos bailarinas que ven en el video de Amor de lejos son instructoras de Zumba. Así que un día visitando a una de ellas en City Zero, un gimnasio en Miami, me encontré con Alberto Pérez, más conocido como Beto, el creador de Zumba, y le mostré mi canción. Él decidió ayudarme, pero tristemente el contrato no se dio en ese momento.

¿Qué proyectos vienen para Tati K?

Lo que les puedo decir es que viene más música y quiero lanzar alguna de esas canciones románticas que tengo escritas en papel desde hace años. Además, tengo un proyecto que quisiera poderles contar más en detalle, pero lo que les puedo adelantar es que no será la última canción que escucharán de Tati K.