Taylor Swift de tour por Latinoamérica, pero ¿sin Colombia dentro de la lista?

Taylor Swift prepara la gira "The Eras Tour". Foto: AFP - ANDREW COWIE

Taylor Swift es una de las artistas más polifacéticas y reconocidas en el mundo. Sus giras son conocidas por llenar los estadios y escenarios musicales internacionales. Ha estado en Europa y Estados Unidos, pero América Latina no ha sido incluida en sus giras.

Tras la llegada en 2022 de grandes artistas a Colombia, como Dua Lipa y Harry Style, se generó un ambiente en los fanáticos de la artista, con canciones como “Anti-Hero”, para que visitara el país. A finales de 2022 se comenzó a rumorar que la artista finalmente sí vendría a América Latina con su gira denominada “The Eras Tour”.

Aún no se sabía cuáles eran los países latinos que incluiría la gira. Sin embargo, recientemente la cuenta Music Trends avivó de nuevo la esperanza en sus fans, en la red social Twitter, quien publicó un hilo refiriéndose al tema. Allí asegura que la estadounidense solo vendría a Argentina, Chile, Brasil y México.

#UPDATE: No son buenas noticias para nosotros 🥲



La gira de Taylor Swift iría por mercados tradicionales en Latinoamérica:



Brasil 🇧🇷, Argentina 🇦🇷, México 🇲🇽 y posiblemente Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/iXC0LdAymV — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) January 23, 2023

“Siempre hemos sido conscientes de la dificultad que representa concretar una fecha con Taylor y aunque no vamos a abandonar la esperanza hasta, literalmente, el día que anuncien el leg, es mejor ir planeando viaje para septiembre-octubre donde alguno de nuestros vecinos”, aseguró la cuenta.

Las expectativas de los fanáticos volvieron a caer y varios comentarios se generaron en la red social a raíz de la publicación. “Creo que más de uno de los Swifties nos sentimos decepcionados porque por primera vez íbamos a ver a una de nuestra ‘ídola’ favorita llegar a nuestro país y verla en vivo, personalmente me siento muy decepcionada”, comentó una usuaria.

“Otro usuario de la red agregó que “los promotores temen a no hacer SOLD OUT, pero no tienen en cuenta su HYPE mundial. Sí, Colombia no es un mercado fuerte consumiendo su música, pero estoy seguro de que cualquiera pagaría por ver su show. Es Taylor Swift, solo basta su nombre”.

¿Por qué Taylor Swift no vendría a Colombia?

Una de las razones que sus fanáticos dan para que la cantante no se presente en los países latinos es que tiene una tarifa elevada que no le permite a los empresarios de eventos musicales llegar a acuerdos económicos.

“En el caso de Colombia, fuimos testigos de la intención de varios empresarios en poder hacer el sueño realidad, pero lo último que hemos escuchado es que la negociación se tornó bastante complicada, especialmente por temas económicos”, añadió Music Trends.

El medio mexicano Cosmopolitan publicó un artículo en 2016, refiriéndose a la cifra y asegura que la cantante cobraba más de un millón de dólares para la época, acercándose a la suma que también cobra la ‘reina del pop’, Madonna. Al igual, la comparó con otras cantantes reconocidas mundialmente como Adele, que llega a los 750 mil dólares; y Katy Perry con 500 mil.