Taylor Swift lanza una nueva versión de “Christmas Tree Farm” con streaming única

Amazon Music anuncia el lanzamiento de una nueva versión exclusiva de “Christmas tree farm” de la ganadora de 11 premios Grammy y única mujer en obtener tres veces el Álbum del Año: Taylor Swift.

“Christmas tree farm (Old Timey Version)” llega justo a tiempo para las fiestas de fin de año y Swift viene de batir récords con su producción Red (Taylor’s Version), en posición número uno. La versión reinventada de Swift de su amado éxito navideño se grabó en Abbey Road Studios en Londres, y presenta un nuevo y hermoso arreglo respaldado por una orquesta de 70 músicos.

El single está disponible exclusivamente para todos los oyentes de Amazon Music a nivel mundial, incluso en audio espacial con Dolby Atmos.

“Taylor Swift es un ícono que ha batido récords de streaming en Amazon Music a lo largo de los años, y esta temporada estamos encantados de llevar esta nueva y atemporal versión de ‘Christmas Tree Farm’ a sus fanáticos, mientras se reúnen con amigos y familiares para las fiestas”, dijo Ryan Redington, Vicepresidente de la industria de la música en Amazon Music.

Inspirada en su juventud, cuando creció en una granja de árboles de Navidad en Pennsylvania, Swift escribió “Christmas Tree Farm” mientras celebraba con su familia durante las fiestas del 2019. Si bien los admiradores conocen y aman la exitosa y rítmica versión de “Christmas Tree Farm”, Swift quería capturar el acogedor y relajante ambiente navideño para su canción Amazon Original. Junto a una orquesta de 70 músicos en Abbey Road Studios, la nueva grabación de Swift presenta instrumentos de viento, cuerdas y cascabeles, que recuerdana las clásicas canciones navideñas de grandes bandas de épocas anteriores.

A principios de mes, Amazon Music anunció su temporada más grande de programación festiva hasta la fecha, con una variedad de nuevas canciones Amazon Original, incluida la versión de Camila Cabello de “I’ll Be Home for Christmas”, una nueva canción original de Dan + Shay llamada “Pick Out a Christmas Tree”, la versión reinventada de Leon Bridges de “Purple Snowflakes” de Marvin Gaye, la nueva canción original de Sech “Carta Navideña”, “Come on Home for Christmas” de George Ezra y muchas más. Hoy, “Christmas Tree Farm (Old Timey Version) (Amazon Original)” de Swift llega a la playlist global “Merry Mix”, que incluye todas las nuevas canciones Amazon Original para la temporada, además de los temas clásicos de las festividades.