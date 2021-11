Cony Camelo y su empoderamiento desde la creación musical

Son muchas las definiciones que durante la historia han existido de la palabra “bruja”. En realidad, un concepto con diversas connotaciones más que una simple palabra: depende del contexto socio-cultural desde donde se le aborde, su significado ha oscilado entre lo más pintoresco y alegórico hasta lo más oscuro y truculento. Cony Camelo, actriz y cantante colombiana, prefiere aquella idea que hace referencia a una bruja como una mujer inquieta y empoderada, en búsqueda, entre otras cosas, de libertad creativa.

“Siento que venimos, desde hace varios años, tratando de resignificar muchas cosas que sentimos de modo oculto las mujeres. Creo que estamos viviendo en una época feminista, donde recuperar esa sabiduría de nuestros ancestros y de nuestras abuelas y de nuestras bisabuelas tiene mucho sentido. Las mujeres cada vez más sabemos de astrología, de ángeles, de cocina, de misticismo: siento que se ha despertado el misticismo en las mujeres en general y esto hace que la palabra bruja tenga un sentido nuevamente importante y bello”.

Bruja, así justamente se titula el trabajo discográfico en el que la artista incluyó cinco cortes y que ya cuenta con el primer sencillo en el mercado. En entrevista con El Espectador, la cantante contó porqué decidió lanzar Sigue lloviendo para empezar a mostrar esta nueva producción. “Fue la primera (canción) que comenzamos a trabajar, a construir, con Juan Carlos Pellegrino, quien es el productor, y la verdad, cuando quedó lista tenía un sonido distinto”. Una sonoridad, por cierto, muy cercana al new wave, estilo musical propio de los años 80 y 90, en el que a nivel instrumental los bajos, sobre todo, marcan y crean una atmósfera particularmente melancólica.

Acerca del proceso creativo de este tema, Cony Camelo apuntó: “Cuando la compuse era mucho más balada, pues yo soñaba con que la canción tuviera un acompañamiento tipo bolero, y como yo soy gran fan del trip hop y siempre me he ido por esos géneros, cuando llegué a donde Juan Carlos le dije: ‘quiero hacer un trip hop, el más bolerudo, una especie de mezcla entre Inglaterra y Colombia’. Él le dio la vuelta varias veces y de pronto con una guitarra empezó a sacar los acordes de lo que yo había compuesto, y me dijo: ‘la verdad es que creo que usted compuso fue un rock’”.

Sigue Lloviendo, Cony Camelo -Video Oficial

En todo caso, al margen del género, Sigue lloviendo es una canción en la que claramente se alude al pasado, al recuerdo y a la nostalgia como hilos conductores de lo que podría denominarse como una catarsis musical. “Creo que la canción mantiene algo que yo sentía cuando la compuse, y era un sentimiento de mucha desesperación. En Bogotá, yo miraba por la ventana y, literalmente, llovía y llovía y seguía lloviendo. Es un poco frenético, es nostálgico, una nostalgia con cierto desespero. Pasaba el tiempo y ese sentimiento no se estaba curando, entonces dije: ‘Ya necesito que se acabe este dolor’. Sin duda, para mí, la música es una catarsis de mis emociones completamente”.

Esta es la primera vez que Cony Camelo elige hacer un disco completo, pues a pesar de haber grabado muchas canciones anteriormente (unas 40 aproximadamente), nunca se había “lanzado al agua” con un EP (extended play), conocido como el formato más corto dentro de las producciones discográficas. Sobre este nuevo camino laboral y creativo, la artista comentó: “Después de unos ocho años de hacer música yo sola, además de producirme y hacer la prensa, ahora tengo un equipo de trabajo que me propuso hacer algo más compacto, un proyecto y no solamente una canción. Esto coincidió con que yo decidí quedarme a vivir en Santa Marta durante una temporada, debido a la pandemia, y fue allí donde me reencontré con Juan Carlos Pellegrino y entonces nos sentamos y empezamos a diseñar unas cuantas canciones”.

Cony Camelo, además de ser cantante y compositora, es una actriz reconocida en el medio televisivo, con participaciones en producciones destacadas como Los Reyes y La niña, entre otras. A pesar de mantener cierta estabilidad profesional en esta faceta, nunca ha cerrado la alternativa creativa que le ofrece la música.

Sobre esto, comentó: “Siempre estoy componiendo, o produciendo, o consiguiendo el dinero para producir. Obviamente, cuando vienen telenovelas y producciones (audiovisuales), pues una telenovela, por ejemplo, son seis u ocho meses dedicada todo el tiempo a eso. Entonces digamos que en esos momentos no estoy haciendo música. Pero siempre que puedo, otra vez regreso a mis composiciones, vuelvo y miro, hablo con productores y cuando ya tengo el dinero pues produzco. Creo que nunca voy a dejar de hacer música”.

Bruja es una página muy importante que, con el lanzamiento de este primer sencillo, comienza a escribirse con propiedad en la historia musical de Cony Camelo. Con respecto a las próximas canciones del disco, la artista apuntó: “Puede seguir Bruja o Tan bonito, que es una canción muy chévere, como una cumbia-samba, superatmosférica. Bruja también tiene mucho poder en la letra y por eso puede llegar a ser la elegida, entonces todavía no sé cuál vamos a escoger entre las dos”.

Más Allá, Cony Camelo - Video Oficial

Lo que sí tiene muy claro es su deseo de que el público cada día más se apropie de su música: “Quiero que las mujeres canten esta canción, y también los hombres. Sin duda, hay canciones que a mí me salvaron la vida en momentos muy dolorosos, así no fueran canciones esperanzadoras, me permitían llorar sentimientos atascados y siento que especialmente Sigue lloviendo es una canción que ayuda a llorar, es una canción con la que alguien pueda verse identificado y lo ayude a sentirse mejor”, concluyó Cony Camelo.