Taylor Swift promovió los derechos LGBT en los Premios MTV 2019

AFP

La artista ganó el premio a mejor Video del Año por "You Need to Calm Down". En la gala VMAs se presentaron J Balvin, Bad Bunny y Rosalía, quien ganó el MTV por "Con Altura".

La estrella estadounidense del pop Taylor Swift iluminó los Video Music Awards anuales de MTV este lunes al llevarse el premio al Video del Año, en una presentación en la que se destacó su activismo por los derechos LGBT. (Le recomendamos: Rosalía y J Balvin ganan el MTV VMA 2019 por “Con altura”).

Swift fue una de los grandes ganadores en esta edición de la entrega de premios, celebrada en Newark, Nueva Jersey, considerada la noche más salvaje de la televisión por sus momentos virales y generadores de memes.

La artista se quedó con el codiciado premio por su canción "You Need to Calm Down" justo después del lanzamiento de su nuevo álbum "Lover", que se convirtió en el más vendido del año en solo dos días. (Galería: Las mejores presentaciones de los MTV Video Music Awards 2019 (VMAs)).

Haber ganado un galardón votado por los fans demuestra que "desean un mundo en el que todos seamos tratados por igual ante la ley", dijo la joven de 29 años, destacando que el clip terminó con una petición de apoyo a la Ley de Igualdad (Equality Act), que evitaría la discriminación por motivos de género y orientación sexual.

Taylor Swift también fue premiada por el mensaje antihomofóbico de la grabación, aunque cuando se lanzó el clip, justo a tiempo para el Mes del Orgullo Gay, fue acusada por algunos críticos de usar imágenes LGBTQ como técnica de marketing.

Rosalía y J Balvin

Mientras tanto, la iconoclasta de hip hop Missy Elliott encendió a la multitud con una actuación acorde con su estatus como ganadora del Premio a la Vanguardia 2019.

Después de que Elliott puso de pie a la audiencia con una mezcla de sus mejores éxitos, incluido el clásico "Work It", la reina del rap Cardi B calificó a la rapera de 48 años como una "leyenda viviente" al otorgarle la icónica estatuilla.

Cardi B ganó el premio al Mejor Video de Hip Hop, mientras que la española Rosalía y el colombiano J Balvin se llevaron a casa el galardón al mejor video latino por el hit "Con Altura".

"Gracias por permitirme actuar esta noche cantando en español", dijo Rosalia, mientras que J Balvin pidió más apoyo para proteger la selva amazónica que actualmente es escenario de múltiples incendios.

La estrella de súbito ascenso Lil Nas X ganó el premio a la Mejor Canción gracias a su viral "Old Town Road", mientras que Shawn Mendes y Camila Cabello ganaron la Mejor Colaboración por "Señorita".

El dúo realizó una interpretación vaporosa de ese éxito, que esta semana superó a Eilish y Lil Nas X en la lista de los más escuchados de Estados Unidos.

Aniversario Taylor-Kanye

Una ausente Ariana Grande ganó dos premios, incluido Artista del Año.

La emergente Billie Eilish, que no pudo asistir porque estaba de gira en Rusia, ganó el trofeo a Mejor Artista Nuevo.

"Los videos y las imágenes han sido una de las principales prioridades en mi vida", dijo la joven de 17 años en un video pregrabado. "Se siente muy, muy bien ser reconocida por eso".

Swift, que abrió el espectáculo con "You Need to Calm Down" y "Lover", había aludido más temprano, en la alfombra roja, al infame momento, diez años atrás, en el que el rapero Kanye West intentó impedir que aceptara un premio. (Archivo: Kanye West pide perdón a Taylor Swift por escándalo en los MTV).

"Nunca sabes lo que puede pasar en este show, eso he aprendido", dijo con una sonrisa.

Por su parte, Miley Cyrus, quien ha acaparado buena parte de la actualidad informativa de este mes de agosto con su separación de Liam Hemsworth, interpretó la balada llamada "Slide Away" que muchos han interpretado ya como un tema inspirado nada menos que en el fin de su historia de amor con el australiano.