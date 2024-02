Taylor Swift reveló la lista de canciones de “The Tortured Poets Department”

La cantante estadounidense se llevó los premios de las categorías Álbum del año y Mejor álbum pop vocal, con su disco "Midnights". Foto: Getty Images via AFP - JOHN SHEARER

La cantante Taylor Swift hizo el anuncio de su próximo álbum, titulado “The Tortured Poets Department”, tras recibir el Grammy por Mejor álbum pop vocal con su anterior disco “Midnights”. La artista también se llevó el galardón por Álbum del año, que es el más importante de los premios de música. Su próximo disco se divide en cuatro caras, cada una de ellas con cuatro temas. La artista ya reveló cuál será el tracklist o lista de canciones del álbum.

¿Cuál es la lista de canciones de “The Tortured Poets Department”?

“The Tortured Poets Department” se lanzará el 19 de abril. La primera cara del disco incluye la canción con el mismo nombre del álbum, así como los títulos “My Boy Only Breaks His Favorite Toys” y “Down Bad”, y una colaboración con Post Malone, titulada “Fortnight”.

“So Long, London”, “But Daddy I Love Him”, “Fresh Out the Slammer” y “Florida!!!”, en colaboración con Florence + The Machine, componen la Cara B, mientras que la Cara C incluye “Guilty as Sin?”, “Who’s Afraid of Little Old Me?”, “I Can Fix Him (No Really I Can)” y “loml”.

Por último, el disco se completa con una Cara D que incluye “I Can Do It With a Broken Heart”, “The Smallest Man Who Ever Lived”, “The Alchemy” y “Clara Bow”, a esas canciones se les suma el bonus track “The Manuscript”.

Swift dio la noticia del nuevo álbum al recoger su gramófono número 13. “Mi número de la suerte, no sé si alguna vez os lo he dicho. Sé que la forma en que votó la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans. Quiero dar las gracias a los fans contándoles un secreto que les he estado ocultando durante los últimos dos años, y es que mi nuevo álbum sale el 19 de abril”, dijo mientras sostenía su premio.

Además, después de la ceremonia compartió en Instagram la portada de su nuevo trabajo. “Todo vale en el amor y la poesía...” , escribió junto a la instantánea de “The Tortured Poets Department”.

