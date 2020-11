View this post on Instagram

¡No te pierdas este #JuevesDeTeatroDigital #ShockPresenta! Está nueva edición cuenta con la presentación de @elmadtree, @soycohetes y @soyemiliamusica . Agéndate este 12 de noviembre, por medio de www.teatrodigital.org y la fanpage en Facebook del #TeatroMayor Seguimos creando junto a los artistas nacionales y este es uno de los espectáculos que se grabaron en el #TeatroMayor durante la pandemia, cumpliendo cada detalle de nuestro protocolo de bioseguridad.