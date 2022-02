Teatro Mayor: clarinete, piano y danza contemporánea para despedir febrero

En el espectáculo "Noisy Cases", The Garden Performing Arts cuestiona el significado del movimiento y de los gestos y explora el color de los sonidos. Foto: Cortesía: Teatro Mayor

El mes de febrero termina en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con dos eventos internacionales, uno de música de cámara y el otro de danza contemporánea.

Por un lado, con un programa dedicado a la esencia musical latina y húngara, y a otras melodías del viejo continente, el clarinetista Ali Lugosi y el pianista y compositor Apor Szüts interpretarán un repertorio con obras de Lucho Bermúdez, Johannes Brahms y Robert Schumann, entre otros, el lunes 21 de febrero.

Además, el director y coreógrafo William Sánchez H. llega a los escenarios del Teatro Mayor con las compañías The Garden Performing Arts, el 23 y 24 de febrero; y SZENE2WEI el 26 y 27 de febrero, dos grupos que encarnan la danza-teatro contemporánea.

Dos muestras del talento húngaro en la música clásica

Ali Lugosi nació en una familia de músicos y a los diez años empezó a tocar el clarinete. Ha actuado en muchos países, en escenarios como el Lincoln Center, en Nueva York, y este lunes 21 de febrero, a las 8:00 p.m., compartirá escenario con el joven pianista y compositor Apor Szüts, director del conjunto Virtuosok, en Hungría.

Lugosi y Szüts participaron en el programa “Virtuosos” de MTVA (Televisión Nacional de Hungría) en 2014 —el primero fue ganador del primer premio, y el segundo semifinalista en la misma edición— y esta semana se reunirán en Bogotá para interpretar Fantasiestücke de Robert Schumann, que reúne tres fantasías de uno de los periodos más felices de la carrera del compositor, al contrastar la oscuridad y la luz, y el reflejo interior y la exuberancia extrovertida.

Después, los músicos continuarán con la Sonata n.° 2 para clarinete y piano de Johannes Brahms, última pieza para cámara que escribió el alemán y es considerada una obra maestra.

El repertorio lo complementan Fantasía La Traviata de Donato Lovreglio, Tolú de Lucho Bermúdez, Solo de concours de André Messager y After You, Mr. Gershwin de Bela Kovacs, una pieza que será interpretada como un homenaje a uno de los músicos húngaros que ha influenciado la carrera de Lugosi y Szüts.

El lenguaje del movimiento de Szene2Wei y The Garden

Noisy Cases y No Name * The Muxical representan las búsquedas creativas de William Sánchez H. Él, quien es director artístico de Szene2Wei y The Garden Performing Arts, ha estado involucrado en numerosos proyectos de danza contemporánea y artes performativas, y hace parte de equipos creativos asociados con varios teatros de Alemania.

NOISY CASES // Trailer

Además, posee el Premio Europeo a la Tolerancia, que otorgó Kultur Forum Europe en 2016, y es miembro del Concejo Internacional de Danza CID de la UNESCO.

Esta semana, Sánchez llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con ambas agrupaciones. El miércoles 23 y el jueves 24 de febrero, a las 8:00 p.m., se presentará en el escenario del Teatro Estudio con The Garden Performing Arts y el espectáculo Noisy Cases.

En esta producción se cuestiona el significado del movimiento y de los gestos y explora el color de los sonidos, como resultado de la confrontación con diversos canales y formas de comunicación con la que el ser humano ha estado en contacto. Además, esta compañía, creada en 2010, persigue la intención de identificar nuevas estéticas para abolir los límites de la danza.

Luego, el sábado 25 y domingo 26 de febrero a las 5:00 p.m., el turno será para Szene2Wei y la obra No Name * The Muxical.

NO NAME* das Muxical _ Trailer

En esta presentación se proponen juegos con el tema del género y se integra la visión contemporánea de un show musical mezclado con un ensamble de danza. Definido por la compañía como “Queer y juguetón, bullicioso y con tacones”, este espectáculo da una perspectiva del género como un campo amplio y elástico, y va más allá de las esferas físicas, sociales y biológicas.

En este montaje, William Sánchez hace una invitación a lo desconocido para aquellas personas que creen que el rosado es solo para las niñas y el azul solo para los niños. Las funciones serán el sábado 26 y el domingo 27, a las 5 p.m., en el Teatro Mayor.