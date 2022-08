Teatro Metropolitano de Medellín celebrará sus 35 años con concierto sinfónico

El Concierto de Aniversario se ha posicionado como el encuentro anual de las principales instituciones musicales y los artistas nacionales con el público, en una exaltación de su talento y de la cultura. Foto: ANDRES GOMEZ S.

Con la dirección del gran maestro colombiano Andrés Orozco-Estrada, quien se ha destacado en su carrera por dirigir instituciones musicales de renombre en el ámbito internacional como la Filarmónica de Viena, Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Houston, Orquesta Nacional de Francia, entre otras, el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez celebrará el miércoles 31 de agosto su 35º aniversario con la presentación de un gran concierto sinfónico-coral en el que se exaltará el talento nacional.

En este concierto, con el cual se conmemora la inauguración de este ícono de la cultura en el país en 1987, y que regresa al escenario tras dos años de ausencia, confluyen destacados representantes de la música clásica en el ámbito colombiano, con la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Coro de Cámara Cecilia Espinosa y el Coro Tonos Humanos, interpretando la Sinfonía Nº2 en Si bemol Op. 52 “Lobgesang”, del compositor alemán Felix Mendelssohn, bajo la dirección de Orozco Estrada, y la participación de Laura Gómez, Paola Leguizamón y Christian Correa como solistas.

“Desde la inauguración del Teatro, hace 35 años, el Concierto de Aniversario se ha caracterizado por ser la plataforma más importante para el desarrollo de complejas y exigentes producciones sinfónicas y sinfónico-corales que se presentan cada año en la ciudad y que históricamente han involucrado a las principales instituciones musicales y músicos (instrumentistas, cantantes, directores y compositores) de Colombia”, señaló la directora del Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, María Patricia Marín.

En este Concierto han participado a lo largo de su historia destacadas institucionales musicales y los principales artistas del género clásico en Colombia y de algunos países, como las orquestas Sinfónica de Antioquia, Sinfónica Nacional de Colombia, Filarmónica de Bogotá, Filarmónica de Medellín, Sinfónica EAFIT, Sinfónica de Castilla y León (España), Sinfónica de Houston o las orquestas británicas Academy of St. Martin in the Fields y Sinfónica de Londres.

Además, los directores y maestros Alejandro Posada Gómez, Francisco Rettig o el británico Sir Simon Rattle; y grandes talentos como Harold Martina (piano), Teresita Gómez (piano), Hilary Hahn (violín), Joshua Bell (violín), Blanca Uribe (piano), Sergio Posada (piano), Luis Martín Niño (violín), entre muchos otros.

Los protagonistas

El maestro Andrés Orozco-Estrada, quien la próxima temporada atenderá compromisos como director invitado con la Orquesta Sinfónica de Boston, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Gewandhausorchester Leipzig, la Staatskapelle Dresden, la NDR Elbphilharmonie Orchester, la Budapest Festival Orchestra, la Filarmónica de Oslo, la Orquesta Nacional de Francia y la Filarmónica de Israel, dirigirá la interpretación de la Sinfonía Nº2 en Si bemol Op. 52 “Lobgesang”, una de las obras más reconocidas del compositor alemán Felix Mendelssohn.

Esta interpretación estará a cargo de las siguientes instituciones:

Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia: nació en 1846 como la agrupación insignia de la Academia Nacional de Música y se ha consolidado como la salvaguarda del patrimonio musical sinfónico nacional, estimulando el trabajo de los compositores colombianos contemporáneos. En su larga trayectoria artística, la Orquesta ha actuado bajo la batuta de grandes maestros como Igor Stravinsky, Aram Khachaturian, Paul Hindemith, y en tiempos más cercanos, Rossen Milanov y Gustavo Dudamel. Entre sus directores titulares se han destacado Olav Roots, Dimitr Manolov, Luis Biava, Alejandro Posada, Eduardo Carrizosa, Irwin Hoffman, Baldur Brönnimann y, desde inicios del 2016, Olivier Grangean.

Coro de Cámara Cecilia Espinosa y Coro Tonos Humanos: ambos fueron fundados por su actual directora Cecilia Espinosa, quien oficia como directora titular de la Orquesta Sinfónica Eafit. Ambos coros han sido embajadores de Colombia en el exterior, obteniendo en múltiples certámenes internacionales importantes premios de oro, plata y bronce, además del reconocimiento especial de los jurados, en virtud de la calidad de sus interpretaciones.

Como solistas participarán los siguientes artistas:

Laura Gómez, soprano: fue ganadora del XVIII Concurso de Jóvenes Solistas de la Filarmónica de Cali y del primer lugar en el Premio de Canto “Bogotá Lírica” organizado por la Filarmónica de Bogotá.

- Wolfgang Amadeus Mozart; La Misa en Do Mayor y La Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, el Magnificat y la Misa en Si menor de Johann Sebastian Bach, bajo las direcciones de los maestros Alberto Correa, Silvia Restrepo y Francisco Rettig; así como en diversas galas líricas con el acompañamiento de la Filarmónica de Medellín y la Orquesta de Estudiantes de la Facultad de Artes.

Paola Leguizamón, mezzosoprano: ha sido galardonada en varias ocasiones, resaltando el primer Premio Femenino en el XVII Concurso Internacional de Canto Maria Callas en Sao Paulo (Brasil); el Premio de canto Ciudad de Bogotá en la categoría Excelencia, donde también recibió el premio Victoria de los Ángeles a Mejor intérprete de canción académica, lo cual le permitió cantar en el Festival Live Victoria, en Barcelona, y en el Teatro de la Zarzuela, en Madrid.

Ha trabajado bajo la batuta de importantes directores como Gustavo Dudamel, Pietro Rizzo, Josep Caballe-Domenech, Gianluca Marcianó, entre otros.

Christian Correa, tenor: ha participado en montajes de la Ópera de Colombia, el Teatro Colón, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la Ópera Civil, el Festival de Ópera al Parque, organizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entre otros, interpretando los roles de Farolero y Borracho, en El Principito, de Rachel Portman; Peter Quint, en The Turn of Screw, y Lisander, en A Midsummer Night’s Dream, ambas de Benjamin Britten; Malcom, en Macbeth, y Roderigo, en Otello, de Giuseppe Verdi; Rinuccio, en Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, entre otros.

Este año de celebración coincide con un momento de especial alegría y relevancia para el Teatro Metropolitano, debido a que el martes 30 de agosto a las 5 p.m. se anunciarán los ganadores del Concurso del proyecto de expansión arquitectónico y urbanístico del Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez en el que se recibieron 37 propuestas, y que tiene como propósito transformar el espacio exterior de Teatro para el disfrute colectivo de la comunidad, ofrecer nuevas y diversas líneas de programación cultural, brindar un nuevo espacio para el fomento de las artes escénicas y la música, así como dinamizar y diversificar la experiencia de lo que hasta conocemos como “ir al Teatro”.

Sobre el Teatro Metropolitano y su historia

La inauguración del Teatro, en 1987, fue el impulso para abrir el camino de la proyección de una nueva generación de artistas colombianos y también provenientes de otros países, que se han beneficiado con una oferta cultural y artística amplia, variada y de calidad para Medellín.

En estos 35 años, el Teatro ha convocado a más de 4.3 millones de espectadores con más de 5.900 eventos realizados en su escenario, el cual ha servido como vitrina para diferentes expresiones artísticas: ballet clásico, ballet folclórico, danza contemporánea, música clásica, músicas del mundo como jazz, rock, tango, hip hop, folclor, teatro, circo, magia, poesía y humor, entre muchas otras.