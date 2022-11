The Cure estrena edición de lujo del 30 aniversario de su álbum “Wish”

The Cure está realizando una gira europea de 46 fechas que finalizará con 8 conciertos en el Reino Unido en diciembre. Foto: Cortesía

Hoy sale a la venta la edición de lujo del 30 aniversario de ‘Wish’ de The Cure. Publicado el 21 de abril de 1992, ‘Wish’ fue el noveno álbum de estudio de The Cure. Se convirtió en el álbum más vendido de la banda, alcanzando el número 1 en el Reino Unido y el número 2 en los Estados Unidos, donde fue nominado al Grammy en la categoría de mejor álbum de música alternativa.

El álbum produjo tres éxitosos singles; “High”, “Friday I’m In Love” y “A Letter To Elise”. La gira Wish de ese año fué la más extensa de The Cure, con 111 conciertos en 21 países. Para celebrarlo, Robert Smith participará en una sesión de escucha en directo con Tim Burgess en Twitter a las 11pm GMT.

La nueva edición de lujo en 3CD de 45 pistas de ‘Wish’ incluye 24 temas inéditos más 4 que son nuevos en CD y digital. El CD1 contiene el álbum original de ‘Wish’, recién remasterizado por Robert Smith y Miles Showell en los estudios Abbey Road.

El segundo disco contiene 21 maquetas inéditas, incluyendo cuatro maquetas vocales de estudio de 1990 y diecisiete maquetas instrumentales de 1991, 9 de las cuales son canciones inéditas. El tercer CD del conjunto contiene remezclas, tomas falsas de estudio y las cuatro canciones del casete “Lost Wishes”, publicado en 1993 y que nunca han aparecido en CD o en formato digital.

The Cure está realizando una gira europea de 46 fechas que finalizará con 8 conciertos en el Reino Unido en diciembre.