“The Singles 7”: la historia de Paul McCartney en 80 sencillos

En su set box, Paul McCartney contara su historia musical a través de 163 canciones. Foto: Agencia EFE

El exBeatle, Paul McCartney, ha anunciado que sacará un box set con todos sus sencillos en vinilos. El 2 de diciembre saldrá “The Singles 7″, la producción que contará solo con 3.000 copias físicas y una versión digital para las plataformas de ‘streaming’, que tendrán 163 canciones que abarcan su carrera y vida musical en los Beatles y en su carrera de solista.

El box set también incluirá un libro de 148 páginas escrito por el periodista más cercano a la vida de McCartney y su trayectoria, Rob Sheffield.

Como adelanto de este box set, el 10 de noviembre, McCartney compartió la remasterización 2022 de las canciones “Uncle Albert/Admiral Halsey” y “Too Many People”.

“Espero que las canciones de esta caja también les traigan recuerdos divertidos. Lo hacen por mí, y habrá más por venir…”, comentó McCartney en un comunicado.

Las 163 pistas son un total de 10 horas de música, incluidas pistas que rompieron las listas mundiales como My Love, Live and Let Die, Band on the Run, Silly Love Songs, Ebony and Ivory, Say Say Say y No More Lonely Nights.

En un video promocional del box set se puede escuchar la canción que fue un éxito en Colombia, pero no en otras partes, “Hope Of Deliverance”, un tema que también fue un regalo de McCartney a los asistentes del concierto de abril de 2012 en Bogotá.