Así suena “The Tortured Poets Department”, el nuevo álbum de Taylor Swift

La cantautora estadounidense Taylor Swift actúa durante la primera noche del The Eras Tour en Australia en el Melbourne Cricket Ground en Melbourne, Australia, el pasado 16 de febrero de 2024. EFE/EPA/JOEL CARRETT EDITORIAL USE ONLY, NO COMMERCIAL USE, NO PUBLICATION COVERS, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Foto: EFE - JOEL CARRETT