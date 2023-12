The Used, All Time Low y Simple Plan vendrán a Colombia en el concierto Glory Dayz

El evento Glory Dayz se realizará el próximo 13 de enero en el Movistar Arena. Foto: Archivo Particular

Simple Plan regresará a Bogotá por primera ve en más de diez años y, desde su formación en 1999, ha marcado el pop punk con éxitos como No Pads, No Helmets... Just Balls (2002), Still Not Getting Any... (2004) y Simple Plan (2008). Más recientemente, lanzaron sencillos exitosos como “Ruin My Life” con Deryck Whibley de Sum 41 y “Iconic” con la estrella de TikTok Jax.

“Estamos emocionados de finalmente tener la oportunidad de regresar a Bogotá después de más de 10 años. Todavía tenemos los mejores recuerdos de ese show en 2012 y de tocar para nuestros fanáticos colombianos por primera vez. ¡No podemos esperar para tener la oportunidad de hacerlo nuevamente en marzo! Este cartel es increíble y no podríamos estar más emocionados de compartir el escenario con tantas bandas impresionantes y amigos”, dijo Chuck Comeau de Simple Plan a sus fanáticos colombianos.

Cabe resaltar que el evento donará $1 dólar por cada boleta vendida a la Simple Plan Foundation, la cual fue establecida en 2005 para ayudar a jóvenes necesitados y mostrar el poder de la música para encontrar una dirección y propósito en la vida. “Desde su inicio, la Simple Plan Foundation ha donado más de $2 millones a diversas causas benéficas en Canadá y ha recibido muchas distinciones prestigiosas por su trabajo filantrópico”, se lee en un comunicado de prensa.

La preventa exclusiva de boletas para clientes de los Bancos Aval y dale! comenzará el próximo 2 de diciembre a las 9:00 a.m y para el público general se abrirá la venta el 5 de diciembre en la plataforma de TuBoleta, con precios que varían dependiendo de la etapa entre $190.000 y $600.000 pesos.