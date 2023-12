La actriz Laura Londoño ganó MasterChef España: este fue su premio

Laura Londoño, la actriz de La ley del corazón ganó Masterchef España Foto: Diez Minutos

La actriz colombiana Laura Londoño fue la ganadora de la octava edición de “Masterchef Celebrity” en España. En el capitulo final de la competencia, la intérprete de Medellín derrotó al jugador de polo Álvaro Muñoz Escass

Premio de Laura Londoño en “MasterChef Celebrity - España”

La protagonista de “Café con aroma de mujer”, aparte del trofeo se llevó 75.000 euros, unos $330 millones tanto ella, como el subcampeón tendrán la oportunidad de asistir a un curso de cocina de un fin de semana en la reconocida facultad de ciencias gastronómicas de San Sebastián “Basque Culinary Center”.

“No sabía en que me estaba metiendo cuando acepté participar en este programa, solo sabía preparar arepa con queso y mantequilla. Pero al igual que me preparo para hacer mis personajes, empecé a estudiar, a ver el programa para entender los términos, nombres, recetas, técnicas culinarias, además de hacer cursos, tomar clases privadas, y bueno este maravilloso premio es el resultado de este gran esfuerzo”, dijo Laura Londoño.

La actriz fue invitada a participar en el concurso culinario tras su interpretación de Gaviota en la nueva versión de “Café con aroma de mujer”. Con ese papel conquistó al público español, territorio en el que la novela se convirtió en un éxito total.

“Cuando acepté ser parte del programa me encantó la parte benéfica de este formato, es así como toda esta plata la donaré al Programa Nutricional Basado en Soya, auspiciado por el Club Rotario Laureles Colombia, que trabaja para contribuir con la reducción de la desnutrición en el país, sirviendo 55 mil comidas diarias a niños y adultos en diferentes regiones del país”.

La actriz compitió contra 15 celebridades entre los que se encontraban actores, actrices, modelos, presentadores, un extorero y un par de humoristas en su mayoría españoles, entre otros. MasterChef Celebrity España comenzó el 7 de septiembre y finalizó este 30 de noviembre con la emisión del capítulo número 12.

“Por el papel que interpreté de Gaviota, en la novela Café con aroma de mujer, fue que me invitaron a formar parte de este programa. Debido al boom de la novela acá en España, sin lugar a dudas Gaviota me abrió las puertas, pero como Laura Londoño no puedo estar más que orgullosa y satisfecha con el trabajo que hice. Hoy pienso en los sacrificios que me tocó pasar y que solamente yo los conozco, además que pasé de no saber nada de cocina a llegar a este punto en el que no es que sea una chef profesional, pero sí que aprendí un montón e hice todo el esfuerzo para dejar el nombre de mi país en alto”, comentó la ganadora del reality.

En la final, los participantes tuvieron que cocinarle a nueve reconocidos chefs con tres estrellas Michelin cada uno, estos fueron: Joan Roca, Elena Arzak, Martín Berasategui, Pedro Subijana, Sergio Torres, Jordi Cruz, Toño Pérez y Javier Torres. Los finalistas tuvieron que preparar y diseñar un menú completo conformado por: entrada, plato fuerte y postre. Estos debían reflejar lo aprendido dentro del reality, juntando aspectos de la vida personal de cada uno y sus raíces.

Laura además se ganó otros EUR8.000 euros, $35 millones de pesos colombianos, en dos pruebas realizadas a lo largo del reality y los cuales también serán donados a este programa que diariamente beneficia a 55.106 personas, entre las que se encuentran 25.000 niños y 29.000 adultos mayores, desplazados y discapacitados en 25 departamentos de Colombia.

Laura Londoño y un homenaje a Colombia

Laura Londoño fue reconocida con el triunfo luego de su tributo a la gastronomía colombiana, mientras que Álvaro Muñoz le hizo un tributo a su madre, quien había fallecido durante la grabación de esta temporada del programa.

¿Quién es Laura Londoño?

La actriz antioqueña ha participado en numerosas producciones reconocidas tanto nacional como internacionalmente como: “Sin senos no hay paraíso”, “El Capo”, “Rafael Orozco, El Ídolo”, El Cartel de los Sapos: el origen” y otras.

De igual forma se puede recalcar que el primer gran éxito de Laura fue en “La ley del corazón”, en donde representó a la abogada Julia Escallón. En esta tuvo su primer polémica dentro de los participantes del casting de la novela debido a que varios como Mabel Moreno y Lina Tejeiro se quejaron de su personalidad al momento del compartir con los demás.

Ha participado en 18 programas entre novelas y series de televisión para diferentes canales nacionales Canal RCN y Canal Caracol y canales internacionales como Telemundo, MundoFox, además de su última aparición en la serie Pálpito de Netflix y en la serie Manes de Amazon Video. En enero de 2024, regresará al país para grabar la segunda y tercera temporada de la serie Manes para Prime Video y atender otros compromisos con el programa al que acaba de beneficiar.