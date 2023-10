The Warning: Tres mujeres al frente del rock latinoamericano

La banda mexicana The Warning se presentará en el Royal Center de Bogotá este 7 de octubre. Foto: Cortesía - Cortesía

La historia del grupo de rock alternativo The Warning comenzó como la de tantas otros, tocando covers de sus influencias en un discreto local de ensayo. Las hermanas Daniela (guitarra, voz principal, piano), Paulina (batería, voz, piano) y Alejandra Villarreal (bajo, piano, coros) tocaban varias versiones. Una en particular se viralizó a través de YouTube: ‘Enter Sandman’, original de Metallica. Más allá de su corta edad, las chicas demostraban en las imágenes su pasión por el rock fuerte. El clip hoy acumula 25 millones de vistas.

“Nos identificamos con el rock n’ roll, pero si escuchas nuestros álbumes te darás cuenta que exploramos distintos subgéneros”, afirma Daniela emocionada por lo que será el regreso del conjunto a la capital colombiana con un show programado para este sábado 7 de octubre. “Lo más importante para nosotras es la pasión y la energía. Eso es lo que el público puede esperar de The Warning en vivo: gritamos, saltamos y no nos detenemos. Quiero que todos salgan eufóricos del teatro tal y como nosotras”.

La banda se ha presentado en dos ocasiones en la capital. Ambas como parte del cartel de Rock al Parque en 2019 y 2022. Allí el trío expuso su amalgama de acordes pesados con giros melódicos que conectaron con éxito ante las audiencias masivas que caracterizan al tradicional festival. Ahora llega el turno de exponer sus canciones en un espectáculo más íntimo a realizarse en el Teatro Royal Center.

El año pasado salió al mercado “Error”, su tercer álbum de estudio, consiguiendo una respuesta impresionante, no solo en el mercado latino sino también en el estadounidense y europeo. El tour de promoción de dicha producción ha puesto a las hermanas Villareal en festivales de prestigio como el Download en Inglaterra, Rock Am Ring en Alemania o Rockville en los Estados Unidos, entre otros.

Y así como un día versionaban ‘Hysteria’ de la banda inglesa Muse, este año The Warning pasó a girar por Gran Bretaña con el afamado trío de rock británico. “Cuando nos dijeron que íbamos a tocar junto a Muse, no solo en México sino también en su país, no lo podíamos creer”, afirma Daniela. “Son nuestros héroes y unas extraordinarias personas”. Prueba de la química entre las dos bandas es el regalo que Matt Bellamy, cantante de Muse, le hizo a Daniela: “Él me preguntó cuál era mi color favorito, le dije que el amarillo mostaza, y en el último show de la gira me obsequió una guitarra marca Manson de ese tono. Es una anécdota que siempre me gusta compartir”.

Recientemente The Warning tocó en los MTV Video Music Awards en la ciudad de Nueva York como acto invitado especial junto a artistas del reconocimiento de Shakira, Maneskin y Fall Out Boy. Allí interpretó durante la transmisión ‘More’, su más reciente sencillo y antesala a un posible cuarto trabajo discográfico. “Nos gustaría lanzar otro álbum en 2024, pero aún hay varios detalles que programar. Sin embargo la gente puede tener garantía de que viene nueva música en camino”.

Este fin de semana The Warning demostrará en el escenario porque ha logrado lo que ningún otro grupo de rock latinoamericano en su historia: tocar con los más grandes y hacer que sus canciones sean coreadas por audiencias de distintos continentes. Estas tres mujeres son la renovación del rock; un género tan vital como su performance.