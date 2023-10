The Weeknd en Bogotá: la voz que bajó la luna

Con un casco que le cubría la mitad de la cara y solo dejaba ver parte de sus mejillas y su boca, por fin salió The Weeknd. Su puesta en escena y su apariencia me hicieron pensar mucho en Daft Punk, pero ese pensamiento se fue luego de dijera su primera palabra cantada. Foto: MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR ASSAF

La primera vez que escuché la música de The Weeknd fue en una clase de la universidad. El profesor solía recomendarnos canciones que había escuchado y, como un tema alejado, comentaba el momento exacto en el que esa canción en particular le había cambiado la vida. Así fue como llegué a “Can’t Feel my Face” en 2015 y comencé a seguir más de cerca la música de Abel. Lo que me pasaba con este tema en específico era particular, porque me subía el ánimo y a la vez, por alguna razón, me llevaba a la melancolía.