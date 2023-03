The Weeknd es el artista más popular del mundo, según Guinness Records

El aumento de la popularidad de The Weeknd fue impulsado en parte por TikTok, luego de que su remix de “Die for You” con Ariana Grande se volviera viral en la plataforma. Foto: Instagram

El cantautor, cuyo verdadero nombre es Abel Makkonen Tesfaye, es estadísticamente el músico más popular del planeta, según Guinness World Records (GWR). Actualmente tiene la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, con 111,4 millones hasta el 20 de marzo y también se convirtió en el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.

Según GWR el aumento de la popularidad de The Weeknd fue impulsado en parte por TikTok, luego de que su remix de “Die for You” con Ariana Grande se volviera viral en la plataforma. La pista llegó al número uno en el Billboard Hot 100, la séptima vez de The Weeknd en el primer puesto. La versión original de “Die for You” se lanzó en 2016 en el álbum “Starboy” de The Weeknd.

Ese tema hizo parte del álbum Starboy de The Weeknd y finalmente encabezó las listas seis años después. Esta es la subida más larga al número uno en el Hot 100 para una canción no festiva en la historia y la cuarta colaboración del dúo de Ariana Grande y The Weeknd tras “Love Me Harder” (2014), “Off the Table” (2020) y el remix de “Save Your Tears” (2021).

Según reportes Miley Cyrus es la competidora más cercana de The Weeknd, con 82,4 millones de oyentes mensuales. Le sigue Shakira con 81,6 millones, luego Ariana Grande con 80,6 millones, Taylor Swift con 80,2 millones y Rihanna con 78,5 millones. Ed Sheeran es el competidor masculino más cercano con 77,5 millones de escuchas.

Guinness Records de The Weeknd

Estos no son los primeros títulos de Guinness World Records de The Weeknd. En 2016 obtuvo dos certificados: uno por el álbum más escuchado en Spotify en 2015 y otro por la mayor cantidad de semanas consecutivas en el Top 10 de Billboard’s Hot 100 por un artista masculino en solitario con el álbum Beauty Behind the Madness que, encabezado por el sencillo “Can’t Feel My Face”, impulsó a The Weeknd al estrellato mundial.

The Weeknd ha lanzado cinco álbumes de estudio desde que debutó con Kiss Land (2013) siendo Dawn FM (2022), su último lanzamiento y su proyecto más aclamado por la crítica hasta la fecha.

“Blinding Lights” del cuarto álbum de The Weeknd, After Hours , sigue siendo la pista más reproducida en Spotify , con más de 3.400 millones de reproducciones en febrero de 2023 y, hoy Starboy es el tercero de los álbumes de The Weeknd en generar múltiples sencillos número uno, después de Beauty Behind the Madness (2015) y After Hours (2020).

