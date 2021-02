The Weeknd y su ‘touchdown’ en el Super Bowl 2021

El artista canadiense durante el intermedio del evento deportivo interpretó canciones como “Starboy”, “The Hills”, “I feeling coming” y “Blinding Lights”.

El artista canadiense The Weeknd decidió romper el hielo a bordo de un carro convertible y con una escenografía de Las Vegas reinando en una de las cabeceras del estadio Raymond James Stadium, escenario en el que se enfrentaron los equipos de Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers.

Los primeros temas que interpretó The Weeknd fueron Starboy y The Hills, sin duda dos de sus canciones más emblemáticas. Luego, emprendió una travesía por varios rincones del estadio y en uno de sus pasillos cantó I can’t feel my face, en el que contó con el respaldo de un importante grupo de bailarines multiplicados por espejos.

Con pantallas gigantes y juegos artificiales, el artista canadiense entonó I feeling coming, canción con la que una buena parte del público asistente al Super Bowl LV se emocionó.

Luego le correspondió el turno de Earn It, que hace parte de la banda sonora de la cinta Cincuenta sombras de Grey, que cantó acompañado de un formato de orquesta en vivo. La escenografía tenía asientos iluminados de tal forma que parecían grandes complejos de edificios.

The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, invadió el césped del Raymond James Stadium para interpretar la canción Blinding Lights, tal vez, su creación más representativa, en la que estuvo acompañado por un numeroso grupo de bailarines vestidos de rojo y negro, los colores que lució el canadiense.

The Weeknd finalizó su intervención en el intermedio del Super Bowl con Blinding Lights y ahora se suma a la exclusiva nómina de artistas que se pueden dar el lujo de afirmar que fueron parte de una de las transmisiones televisivas de mayor impacto en América.