“This is Why” y la esencia musical inconfundible de Paramore

Paramore en Colombia Foto: Instagram

Luego de una serie de tres sencillos enérgicos, el esperado sexto álbum de estudio de Paramore, This is Why, finalmente ha llegado vía Atlantic Records. La canción que da título al álbum, logro posicionarse como #1 en el Alternative Radio y conseguir una alta votación como “Hottest Record Of The Year” por los oyentes de BBC Radio One en el Reino Unido. El paisaje sonoro inmaculadamente elaborado es el primer lanzamiento de larga duración de la querida banda desde el 2018.

A inicios de esta semana, alrededor del mundo los fanáticos fueron invitados a escuchar de manera anticipada este álbum en tiendas de discos por This Is Why Global Listening Events, y además se anunciaron eventos Pop Up el día del lanzamiento en Sídney, Melbourne, Londres y Los Ángeles.

Con su reciente aparición como cabeceros de cartel del Bud Light Superbowl Music Festival de anoche en Arizona y su concierto de presentación del álbum en el Opry de Nashville el lunes, Paramore ahora se unirá a Taylor Swift en las primeras fechas de su Eras Tour en Glendale, Arizona, los días 17 y 18 de marzo. En la primavera, Paramore empezará su gira mundial en apoyo de This is Why, que dará inicio el mes de marzo en Suramérica, seguida de una gira por el Reino Unido en abril y otra por Norteamérica en mayo.

Contarán con el apoyo de Bloc Party, Foals, The Lindas Lindas y Genesis Owusu. En sus mayores conciertos como cabezas de cartel en más de una década, la banda hará paradas en algunos de los recintos más emblemáticos, como dos noches en el O2 Arena de Londres, dos en el Madison Square Garden de Nueva York, el Scotiabank Arena de Toronto, el Moody Center de Austin, en el Kia Forum de Los Ángeles y el Climate Pledge Arena de Seattle, entre otros, antes de finalizar en St. Paul, Minnesota, en el Xcel Energy Center el 2 de agosto.

La banda donará un porcentaje de la venta de las entradas a organizaciones que trabajan en áreas de apoyo comunitario esencial, como Support & Feed y REVERB. Cuando Paramore reveló que estaban grabando juntos en enero de 2022, la respuesta de sus fans de todo el mundo fue inmediata y de gran acogida. En el tiempo transcurrido desde que la banda ganadora del Grammy y certificada multiplatino por la RIAA publicó su ultimo álbum, After Laughter – y Hayley Williams dio a conocer dos elogiados álbumes en solitario -, Paramore se han hecho más populares que nunca.

En los últimos años, la influencia y popularidad de Paramore se ha disparado, y la era del streaming los ha impulsado orgánicamente hasta convertirse en una de las bandas de rock más grandes y culturalmente atractivas del mundo. La banda, que se conformó con tan solo un par de adolescentes en Tennessee, ha pasado de estos jóvenes marginados a convertirse en auténticos iconos de la cultura pop en sus 20 años de trayectoria, impregnando el panorama musical e inspirando a una nueva generación de talentos musicales.