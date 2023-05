Tina Turner: “Fui feliz por un tiempo muy breve”

Tina Turner durante un concierto en Países Bajos, el 18 de julio del 2000. La leyenda del rock murió esta semana a los 83 años de edad. Foto: AFP - ED OUDENAARDEN

Tina, ¿te casarías conmigo? —Esa fue la primera propuesta de matrimonio de Erwin Bach, un amor a primera vista, el amor de mi vida, el hombre que me hizo sentir aturdida la primera vez que lo vi. Lo dijo con su peculiar inglés, porque es alemán y el inglés no es su primer idioma, pero me gustó. Probablemente se sorprendió un poco cuando le contesté:

—No tengo una respuesta.