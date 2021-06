Tina Turner lanzará la versión de lujo de “Foreign Affair”

El 16 de julio saldrá la edición limitada del disco, que incluye el álbum original completamente remasterizado. El lanzamiento estará acompañado de las versiones en vinilo, CD y digital.

Tina Turner lanzará el 16 de julio la edición de lujo de Foreign Affair, junto con las versiones en vinilo, CD y digital. Como uno de los álbumes más importantes de los 80, Foreign Affair mostró a Tina Turner en su mejor momento, consolidando aún más su posición como la reina del rock ‘n Roll.

Celebrado en esta caja de lujo de edición limitada de lujo, Foreign Affair (Deluxe edition) incluye el álbum original completamente remasterizado por primera vez en CD1, con CD2 con una colección de lados B, remixes y un demo nunca antes escuchado del clásico de Tina Turner, “The Best.” A través del CD3 y CD4 un icónico show en vivo de Tina Turner desde Barcelona en 1990.

En esta emocionante actuación, Turner interpreta algunas de sus canciones más queridas, incluyendo “What’s Love Got To Do With It”, “Proud Mary”, “Private Dancer” y muchos más. Esta actuación eléctrica también está disponible para ver en el DVD, así como los seis videos musicales de los sencillos del álbum completamente restaurados a HD.

Junto con esta increíble música, la edición de lujo contiene un pasaporte especial conmemorativo con varias fotos icónicas de Turner, así como una tarjeta de arte de alta calidad con fotos del fotógrafo Paul Cox. También se incluye un folleto con notas nuevas de Holly Knight, la compositora de “The Best”, “Be Tender with Me Baby”, “You Can’t Stop Me Loving You” y “Ask Me How I Feel”.

El álbum también estará disponible en 2-LP negro, así como en formato digital, y en 2-CD, con el álbum original completamente remasterizado, así como una colección de lados B, remixes y el demo inédito de " The Best”; que ya está disponible para escuchar Aquí.

Foreign Affair fue el tercer álbum de estudio de Turner desde su dramático resurgimiento global, tras el éxito monumental de Private Dancer (1984) y Break Every Rule (1986), así como su papel principal en Mad Max Beyond Thunderdome en 1985. Logrando ser un álbum múltiple platino en todo el mundo, incluido el Reino Unido, Alemania, Suiza, Canadá, Australia y muchos más.

La pista más importante del álbum fue el himno de los 80, The Best. La pista sigue trascendiendo generaciones, con uno de los coros más reconocibles en la historia de la música. Además de “The Best”, el álbum se complementa con varios favoritos de Turner, como Steamy Windows, I Don’t Wanna Lose You y la canción principal, Foreign Affair.

Tina Turner es venerada en todo el mundo, inspirando a millones a través de su propia historia personal, su canto, su baile y más. Su legado musical es una colección de algunas de las canciones más conocidas de todos los tiempos, con solo pronunciar la frase “You’re simply the best”, no te costará encontrar una persona que no sepa la siguiente línea. Es una de las artistas más vendidas de todos los tiempos (más de 200 millones de discos), con varios números 1, discos de platino en todo el mundo, 12 premios Grammy, un premio Grammy Lifetime Achievement Award, una estrella tanto en Hollywood como en St. Louis, y más recientemente su segunda incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Tracklisting:

CD/1DVD – Deluxe Edition

CD1 – 2021 Album Remaster

1. Steamy Windows

2. The Best

3. You Know Who (Is Doing You Know What)

4. Undercover Agent for the Blues

5. Look Me in the Heart

6. Be Tender with Me Baby

7. You Can’t Stop Me Loving You

8. Ask Me How I Feel

9. Falling Like Rain

10. I Don’t Wanna Lose You

11. Not Enough Romance

12. Foreign Affair

CD2 – B-Sides, Remixes & Unreleased Demo

B-Sides

1. Bold And Reckless

2. Stronger Than The Wind

3. Steel Claw (Live)

4. Private Dancer (Live)

5. Be Tender With Me Baby (Live)

Remixes

6. The Best (Extended Muscle Mix)

7. Steamy Windows (12″ Vocal Mix)

8. Foreign Affair (Shep Pettibone Heartbeat Mix)

9. Look Me In The Heart (12″ Remix)

10. The Best (Extended Mighty Mix)

11. Steamy Windows (Justin Strauss 12″ House Dub Mix)

12. Foreign Affair (Shep Pettibone One In A Million Club Mix)

13. Steamy Windows (12″ Dub Mix)

14. Look Me In The Heart (Instrumental)

15. Foreign Affair (Shep Pettibone Heartbeat Instrumental

Previously Unreleased

16. The Best (Demo)

CD3 - ‘Do You Want Some Action?’ Live in Barcelona 1990

1. Steamy Windows

2. Typical Male

3. Foreign Affair

4. Undercover Agent for the Blues

5. Ask Me How I Feel

6. We Don’t Need Another Hero

7. Private Dancer

8. Nutbush City Limits

9. Addicted to Love

CD4 - ‘Do You Want Some Action?’ Live in Barcelona 1990

10. The Best

11. I Don’t Wanna Lose You

12. What’s Love Got to Do With It

13. Let’s Stay Together

14. Proud Mary

15. Better Be Good to Me

16. Be Tender With Me Baby

DVD – ‘Do You Want Some Action?’ Live in Barcelona 1990 & Remastered Promo Videos

‘Do You Want Some Action?’ Live in Barcelona 1990

1. Steamy Windows

2. Typical Male

3. Foreign Affair

4. Undercover Agent for the Blues

5. Ask Me How I Feel

6. We Don’t Need Another Hero

7. Private Dancer

8. Nutbush City Limits

9. Addicted to Love

10. The Best

11. I Don’t Wanna Lose You

12. What’s Love Got to Do With It

13. Let’s Stay Together

14. Proud Mary

15. Better Be Good to Me

16. Be Tender With Me Baby

Remastered Promo Videos

1. Foreign Affair

2. Look Me in the Heart

3. The Best

4. Steamy Windows

5. Be Tender With Me Baby

6. I Don’t Wanna Lose You

2LP

Side 1

1. Steamy Windows

2. The Best

3. You Know Who (Is Doing You Know What)

Side 2

1. Undercover Agent for the Blues

2. Look Me in the Heart

3. Be Tender with Me Baby

Side 3

1. You Can’t Stop Me Loving You

2. Ask Me How I Feel

3. Falling Like Rain

Side 4

1. I Don’t Wanna Lose You

2. Not Enough Romance

3. Foreign Affair

2CD

CD1 – Remastered Original Album

1. Steamy Windows

2. The Best

3. You Know Who (Is Doing You Know What)

4. Undercover Agent for the Blues

5. Look Me in the Heart

6. Be Tender with Me Baby

7. You Can’t Stop Me Loving You

8. Ask Me How I Feel

9. Falling Like Rain

10. I Don’t Wanna Lose You

11. Not Enough Romance

12. Foreign Affair

CD2 – B-Sides, Remixes & Unreleased Demo

B-Sides

1. Bold And Reckless

2. Stronger Than The Wind

3. Steel Claw (Live)

4. Private Dancer (Live)

5. Be Tender With Me Baby (Live)

Remixes

6. The Best (Extended Muscle Mix)

7. Steamy Windows (12″ Vocal Mix)

8. Foreign Affair (Shep Pettibone Heartbeat Mix)

9. Look Me In The Heart (12″ Remix)

10. The Best (Extended Mighty Mix)

11. Steamy Windows (Justin Strauss 12″ House Dub Mix)

12. Foreign Affair (Shep Pettibone One In A Million Club Mix)

13. Steamy Windows (12″ Dub Mix)

14. Look Me In The Heart (Instrumental)

15. Foreign Affair (Shep Pettibone Heartbeat Instrumental)

Previously Unreleased

16. The Best (Demo)