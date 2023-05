Tina Turner y cuando no necesitamos otro héroe

En 1983, Tina Turner retomó un éxito de 1971, “Let’s stay together”, que marcó su resurrección. Foto: EFE - STEFFEN SCHMIDT

Un capricho. El título de esta semblanza “We Don’t Need Another Hero” (no necesitamos otro héroe), es el mismo de una canción escrita por Britten y Lyle y que cantó Tina Turner en la película de Mel Gibson Mad Max: Beyond Thunderdome.

Turner apareció en el video como el personaje Aunty Entity, con quien dijo que se conectaba porque era “fuerte y resistente (…) perdió tanto y luego pasó por mucho para lograr que los hombres de su mundo la respetaran. Me identifiqué con sus luchas porque las viví”.