Tomorrowland 2018 se emitirá este fin de semana por MTV

Con información de CulturaOcio/Europa Press

Tomorrowland, el festival belga que se ha consolidado como el más importante de música electrónica, y que este año espera acoger 400.000 personas en dos fines de semana, se podrá ver en la pantalla de MTV este sábado 28 y domingo 29 de julio desde las 4 de la tarde. (Le puede interesar: Bad Bunny, cantando en la tarima del Tomorrowland).

Los amantes de la música electrónica podrán seguir las actuaciones de Hardwell, Armin van Buuren, Craig David, Dimitri Vegas, Steve Angello, David Guetta, Like Mike, Martin Garrix, Tiesto, Axwell ^ Ingrosso, Afrojack & Alesso, entre otros.

La transmisión será desde Planaxis, el escenario principal de esta edición de Tomorrowland, con los DJ más famosos del mundo, entrevistas exclusivas y actos sorpresa.

El festival, que también se puede ver en YouTube y redes sociales, tuvo su primera jornada de 2018 el fin de semana del 20 y el 22 de julio, en la que se le rindió homenaje a Avicii, el DJ sueco que murió en abril pasado. El Dj holandés Nicky Romero fue el encargado de hacer el homenaje mientras sonaba la canción "Forever" de Martin Garrix con Matisse & Sadko.

La segunda jornada de Tomorrowland 2018 se realizará entre el 27 y el 29 de julio con artistas como Steve Angello, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike y David Guetta.

Tomorrowland nació en 2005 de la mano de los hermanos Beers e inspirado en el holandés Mysteryland, con el objetivo de crear un festival de electrónica diurno. La idea rápidamente gustó a los DJ y desde entonces, cada año se realiza la cita en Boom (Bélgica).

Tomorrowland o 'la tierra del mañana' es un oasis musical o, mejor dicho, una utopía, pues Boom no es un pueblo, ni siquiera un municipio de Amberes, es un lugar tocado por las hadas. Un sitio que, según su organización, es un cuento musical en la vida real.

Todo se adereza con un toque fantástico, algo de lo que todos los asistentes no pueden disfrutar el resto del año con sus amigos, trabajos o relaciones. Triunfa porque, además de ser una de las mecas electrónicas, junto con el Ultra Music Festival e Ibiza entre otras, es una ficción dentro de la vida real.

Y como un gran cuento merece un buen inicio. Había una vez un pequeño reino llamado Boom, en el que dos hermanos, Manu y Michiel Beers, pensaron juntar a los mejores DJ para hacer feliz a mucha gente. Pues bien, aquel día D fue el 14 de agosto de 2005, la primera edición contó con Armin Van Buuren y David Guetta y congregó a unos 9.000 fieles a la electrónica.

Hay que recordar que por entonces las ediciones no llevaban un título. No nombre, sino título, al igual que una fábula. La primera denominación llegó en 2011 con "The Tree of Life" (El árbol de la vida). Una jugada perfecta de contenido de marca o lo que es lo mismo: dar una imagen única al festival. Tomorrowland alcanzó su culmen como marca, no con los streaming o los fantásticos escenarios, sino con el envío de entradas a domicilio en cajitas de música circenses el pasado año.

Y lo que un día comenzó como una especie de relato, hoy es toda una superproducción digna de Hollywood a la que asisten alrededor de unas 400.000 personas. Y su combustible, dejando a un lado los aderezados, es la música electrónica. Para más inri, la aerolínea Brussels Airlines tiene un Dj a bordo. En tierra estará lo mejor del EDM (Electronic Music Dance), el género estrella de Tomorrowland aunque los asistentes también pueden disfrutar de otras ramas de la electrónica en los escenarios aledaños.

Y Tomorrowland no acaba aquí, no. El reino que antes citábamos es ahora un imperio que baña todo el globo. El sábado 28 de julio tendrán lugar, simultáneamente con Boom, festivales de Tomorrowland en España (Barcelona), México, Italia, Malta, Abu Dabi, Líbano y Taiwán. "Eso de Bélgica", aún dicen algunos.

A lo largo de esta década el festival se ha convertido en todo un olimpo de la electrónica, llegándose a adjudicar en 2011 el premio al Mejor Festival por los International Dance Music Awards.

Este 2018 el cartel lo conforman Afrojack, Alan Walker, Alesso, Alison Worderland, Alok, Aly & Fila, Armin van Buuren, Axwell Λ Ingrosso, Benny Benassi, Brooks, Carl Cox, Cosmic Gate, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Dua Lipa, Duke Dumont, Eric Prydz, Fatboy Slim, Fedde Le Grand, Ferry Corsten, Gareth Emery, Hardwell, Jonas Blue, Kölsch, Laidback Luke, Martin Garrix, Martin Solveig, Marco V, Marshmello, Markus Schulz, Mike Williams, Nicky Romero, Oliver Heldens, Paul van Dyk, Paul Kalkbrenner, Quintino, Otto Knows, Ørjan Nilsen, Pete Tong, Sander van Doorn, Salvatore Ganacci, Solomun, Svenson & Gielen, Steve Aoki, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, Tchami x Malaa, Timmy Trumpet, Ummet Ozcan, Vini Vici, W&W, Yellow Claw, Zedd, entre otros representantes de la música electrónica.