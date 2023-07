Tony Bennett, el bendecido

Tony Bennett falleció a los 96 años en Nueva York. Foto: Getty Images

Como lo que Anna Benedetto ganaba en su trabajo como costurera no alcanzaba para alimentar tres bocas, uno de sus hijos, Anthony Dominick Benedetto empezó a cantar en una taberna por $US 15 a la semana. Y aunque alguna mueca le hizo al hambre, el joven Benedetto, entonces con 16 años, amplió su mercado. En el día trabajaba como camarero en algunos clubes de Nueva York y en la noche cantaba. “Era camarero y cantante, un cantante de salón. Me encantaba hacerlo”, bromeaba al recordar la anécdota.