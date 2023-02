Travis Barker de Blink-182 tuvo una cirugía en su dedo y preocupó a sus fanáticos

De acuerdo al calendario oficial de Blink-182 la gira mundial iniciaría el 11 de marzo en el Imperial GNP de Tijuana, México. Foto: LFI/Avalon.red - Mike Gray

Desde que Blink-182 anunció su regreso a los escenarios con su alineación original, sus fanáticos de todas las edades manifestaron su alegría y comenzaron a preguntarse por las fechas de sus conciertos para asegurar su asistencias luego de que a finales de 2022 Blink revelara que realizaría una extensa gira mundial que iniciará el próximo 11 de marzo en la ciudad de Tijuana, en México.

Sin embargo, hoy los fans se encuentran preocupados por el estado de saludo del baterista de la banda, Travis Barker, luego de que sufriera una lesión en una de sus manos. A través de sus redes sociales, Barker reveló que se había fracturado los ligamentos de uno de sus dedos, que estaría en recuperación esperando que su dedo sanara pero, a pesar de ello, parece que su salud no mejoró mucho pues el baterista detalló que será operado en las próximas horas: “Cirugía mañana”, escribió Travis junto a varias fotografías en las que muestra la seriedad de su lesión.

Más sobre entretenimiento Enrique Bunbury revela por qué se retiró de los escenarios y lanzó canción nueva Después de anunciar su retiro de las tarimas por problemas de salud, el artista español reveló las causas por las que suspendió su gira. También lanzó nuevo sencillo llamado “Invulnerables” y un poemario inspirado en los alucinógenos. Leer más Enrique Bunbury revela por qué se retiró de los escenarios y lanzó canción nueva El punk rock de Millencolin llega a Bogotá el 16 de marzo Las leyendas suecas del punk rock debutarán en Bogotá con un concierto repleto de himnos skate y melodías históricas que se realizará en Ace of Spades Club. Leer más El punk rock de Millencolin llega a Bogotá el 16 de marzo

En una de las postales se puede ver que el índice de Travis todavía está sumamente hinchado, además de que el movimiento no ha regresado por completo y todavía se aprecian algunas coloraciones moradas alrededor del nudillo.

Como resultado de ello, las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y aunque muchos le mandaron buenas vibras, otros no pudieron evitar sentirse preocupados por sus próximos conciertos. “Deseando que te recuperes pronto para por fin poder ver a Blink-182″, “Activando cadena de oración”, “No puedo creer que a 11 días de arrancar una gira mundial estés entrando a un quirófano, sólo espero que no canceles”, “Mi salud mental depende de cómo salgas y tu recuperación”, “Latinoamérica está unida por esa operación”, “Recupérate rápido Travis”, son algunos de los comentarios de la publicación.

Por el momento, todas las presentaciones de la banda, tanto en México como en el resto de los países que contempla su Tour continúan firmes, así como también la preocupación de los fanáticos por el estado de salud del músico.

Le recomendamos: En marzo, el Festival Colombia al Parque regresa a Bogotá

Travis Barker: el día que tocó la batería con una sola mano

La banda Blink-182 ha sido todo un referente en el mundo del rock y aunque nunca dejó por completo la escena musical, cada uno de sus integrantes desarrolló proyectos por separado. Tom Delonge inició su banda “Angels & Airwaves”, mientras que Travis Barker y Mark Hoppus continuaron juntos, pero en compañía de un nuevo vocalista.

Según informes, el músico californiano Travis Barker se ha accidentado la mano en varias ocasiones, pero eso no ha impedido que ofrezca shows. A lo largo de su carrera el californiano ha tenido diferentes complicaciones y accidentes, pero eso no ha sido impedimento que “el show continúe”.

En 2006, cuando se encontraba promocionando la música de su nueva banda +44, el músico se presentó en el show de David Letterman con una mano lesionada y tocando la batería solamente con la izquierda. En ese momento también el proyecto estaba girando y Travis no tuvo conflicto en tocar el instrumento luego de accidentarse.

Este es uno de los momentos televisivos que más recuerdan los seguidores del pop punk, un Travis que hace ver que tocar batería de esa forma con una sola mano fuera algo sencillo.

Le sugerimos leer: “TQG” se convierte en la canción más escuchada de Spotify en Colombia

Aunque en internet hay varios rumores sobre el posible aplazamiento de las fechas en México y Sudamérica, la banda y los empresarios aún no han informado novedades sobre los conciertos de Blink-182 en la región.