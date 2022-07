Trueno, reinventando los códigos del hip hop

Las grabaciones más importantes de Trueno, de 20 años, son “Atrevido” (2020) y “Bien o mal” (2022). / Cortesía: Idartes

Este fin de semana se llevará a cabo la celebración de los 25 años del Festival Hip Hop al Parque, tras 24 meses de ausencia. Entre las propuestas artísticas, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) trae a Mateo Palacios, de Argentina, más conocido como Trueno, un artista joven que, con veinte años, ya es uno de los líderes de las nuevas tendencias de este género musical en América Latina.

Su cuenta de Instagram tiene 6,7 millones de seguidores y algunas de sus canciones como “Dance Crip” llegan ya a 133 millones de reproducciones. Sin embargo, no se trata de un fenómeno comercial. Trueno es hijo de Pedro Peligro, un reconocido rapero de habla hispana, y creció rodeado de hip hop. Desde muy pequeño, encontró su talento para las rimas y hoy ostenta el haber ganado múltiples campeonatos de batallas de freestyle y grabado dos álbumes de estudio.

Trueno se presentará este domingo en Hip Hop al Parque, en un cartel que reúne a otros artistas como Santa Salut (España), Keke Minowa (Cartagena), Ruzto y Kazu (Bogotá) y Movimiento Original (Chile), todos representantes de un movimiento musical que llama a la hermandad y la unión, y lucha contra los estereotipos.

Hablamos con el rapero argentino de las características del género y su actualidad.

Usted es uno de los artistas de hip hop más populares en América Latina y ha girado incluso en lugares que no comparten el idioma. ¿Cómo se siente de ser uno de los que lleva esa bandera?

Me siento orgulloso. Antes no lo podía ver porque era muy chico. Al girar por Europa o Estados Unidos, empecé también a entender, no como artista sino como persona, a donde pertenezco y de qué formo parte, porque no dejo de ser un grano de arena más entre un montón que forman todo lo que somos hoy en día, Pero mi comunidad es la comunidad latina y yo siento que el hip hop latino hay para tirar al techo. Los exponentes que más escuché y las letras que más me llegaron al corazón son de nosotros, como las de Canserbero o Lil Supa, de Venezuela, o Control Machete, de México.

Trueno representa también lo actual, pero ¿cómo se relaciona usted con la música de décadas anteriores del continente?

Hay un rap en Latinoamérica que es viejo, pero también actual y seguramente creo que cada vez somos más potencia. No veo nada mal eso de querer expandir nuestra música a todo el mundo e intentar ser lo más globales posibles porque, al fin y al cabo, no estamos siendo un camino egoísta de que quiero que me conozca a mí todo el mundo, sino que tengo la idea de que nos conozca todo el universo como movimiento.

El hip hop es un concepto muy amplio y hay discusiones sobre lo que es o lo que no lo es. Para usted, ¿cuáles son esos estereotipos erróneos sobre el género?

Yo sé lo que es el hip hop más que nada, además de ser una experiencia propia. Los códigos que se marcaron en el comienzo cuando llegó este género y se creó esta comunidad del hip hop son la diversión, la unión y hacerlo entre familia. Entonces, el que falla esos códigos, siento que está fallando como a la biblia del hip hop, que es divertirse, hacer lo de nosotros para nosotros y al hacerlo juntos es porque queremos expresarnos en comunidad.

¿Y qué opina de la diversidad de las propuestas sonoras vinculadas con el hip hop?

Yo estoy abierto a todos los tipos de música. El hip hop tuvo diferentes puntos o diferentes hijos y yo no soy mucho de decir que los que lo hacen no escuchan reguetón o pop. Hay muchas músicas fuera y soy consciente de que el hip hop hoy día abarca de todo un poco. Canciones que están número uno en el mundo todas tienen un verso rapeado y no deja de ser hip hop. Entonces, soy muy abierto a las variaciones y las mutaciones que tiene el género.

También hay críticas que dicen que el “freestyle” es una creación orientada solamente a lo comercial y se cuestiona el arte…

Yo lo que sé del freestyle y lo que también respeto mucho es que es un método antiviolencia, para no lastimarnos entre nosotros. Las pandillas tenían problemas, por ejemplo, en Estados Unidos las de la costa este con las de la costa oeste y, en un momento, la gente pudo tomar conciencia y dejó de lastimarse, sabiendo que conformaban todos juntos una sola comunidad, empezaba a ser mejor el que rapeaba mejor, no el que mató al otro o el que lo molía a golpes, y eso me parece lo más real que hay, me parece lo más fiel a los códigos del hip hop.

Y pasando de la creación a la puesta en escena ¿cómo son los conciertos de Trueno?

La gente que quiere escuchar mi álbum siempre va a ser bienvenida. El show es un descontrol y tiene todas sus versiones. Hay temas más tranquilos, otros que son para saltar y hacer quilombo, y hay temas que son para que escuchen la letra y se queden pensando. Sobre el escenario tengo a mi familia y siempre veo muchas familias abajo. Gente que va a disfrutar con sus padres o sus seres queridos y arriba del escenario es lo mismo.

Entonces, ¿qué trae para los 25 años de Hip Hop al Parque?

Siempre que veamos que podamos hacer algo gratis para la gente, lo vamos a hacer. Por eso, nos apuntamos con todas las ganas para ir a Hip Hop al Parque, en medio de una gira por España. Vamos a ir a Colombia y volver a Europa. Somos 18 personas y me los llevo a todos, a todos los que son de mi equipo. Conservamos ese rock ‘n’ roll de las presentaciones del disco anterior y destinamos unos temas con el rap que tiene Bien o mal. Es una combinación que esperamos que al público le guste tanto como a nosotros.