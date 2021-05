Twenty One Pilots estrena el sencillo”Saturday”

El lanzamiento corresponde al tercer tema del nuevo álbum “Scaled and icy”. El dúo ganador del premio Grammy, también presentan el primer trabajo discográfico, después de su LP “Trench”, que tuvo certificación platino.

El dúo ganador del premio Grammy Twenty One Pilots comparte “Saturday,” el tercer tema de su nuevo álbum, “Scaled and icy”. “Saturday” ya está disponible en todas las platoformas digitales acompañado de un video lyric oficial en el canal oficial de YouTube de la banda.

“Saturday” sigue después del sencillo, recientemente lanzado, “Choker,” el cuál está acompañado por un video musical dirigido por Mark Eshleman para Reel Bear Media, y el sencillo principal de Scaled And Icy, “Shy Away,” que actualmente es número uno en Radio Alternativa por cuarta semana consecutiva. “Shy Away” coloca al dúo en un grupo élite de actos con múltiples canciones en el puesto uno en tres semanas o menos dentro de este formato, incluyendo artistas como: U2, R.E.M., The Cure, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, y Foo Fighters.

Escrito y producido en gran parte por Joseph en aislamiento en el transcurso del último año en el estudio de su casa, con Dun como ingeniero de batería del álbum desde el otro lado del país. “Scaled And Icy” es el producto de sesiones virtuales a larga distancia. En este, el dúo procesa sus rutinas junto con las emociones predominantes de 2020 como la ansiedad, la soledad, el aburrimiento y la duda.

Scaled And Icy es el primer álbum de estudio de Twenty One Pilots en tres años, después de su LP, Trench, el cual cuenta con certificación platino.

En 2020, Twenty One Pilots sorprendió a sus fans con sencillos independientes “Level of Concern” y “Christmas Saves The Year.” “Level of Concern” domino la Radio Alternativa durante 12 semanas consecutivas y se ubicó en el Top 25 en la lista “Hot 100” de Billboard. Al mismo tiempo logró certificación Oro por la RIAA, impulsando la victoria de la banda en los American Music Awards el año pasado, llevándose a casa el premio “Artista Favorito – Rock Alternativo.”

“Christmas Saves The Year” llegó a finales del 2020 y debutó en la lista “Alternative Airplay” de Billboard convirtiéndose en la primera canción de temática navideña que entra en la lista desde el 2012.

Twenty One Pilots obtuvo el último galardón en los últimos momentos del 2020, logrando romper El Record Mundial Guinness creando el video musical más largo de toda la historia para “Level of Concern.”

Concebido por la banda con el director interactivo Jason Nickel, y el galardonado narrador y director Jason Zada, el primer “Video Musical Sin Fin” recopiló contenido creado por los fans con más de 162,00 materiales, enviados en tiempo real, en vivo en YouTube.

Impulsado por Imposium, cada tres minutos y cuarenta segundos se creaba un nuevo video musical que se transmitía de manera directa a través de YouTube, con contenido totalmente nuevo para las fans. Superando al anterior poseedor del récord, Pharrell y su video de 24 horas de duración “Happy,” el “Video Sin Fin” de Twenty One Pilots, “Level of Concern” fue transmitido durante 177 días seguidos con un tiempo total de ejecución de 4,264 horas, 10 minutos y 25 segundos.

“Trench” el LP de Twenty One Pilots en 2018 marcó el comienzo de una nueva etapa para el dúo de Ohio. Ganando certificación Platino y aclamado por la crítica con Billboard declarando, “Trench se deleita con la confusión de géneros y el conceptualismo cavernoso que siempre ha definido a Twenty One Pilots.”

Un verdadero fenómeno global que ha superado los dos mil millones de streams en todo el mundo, destacando con éxitos como “The Hype,” “Chlorine,” y “Jumpsuit,” obteniendo certificaciones Oro y Platino. “Jumpsuit” es la canción que más rápido ha alcanzado en puesto uno en listas como “Alternative Songs de Billboard y los hizo merecedores de su cuarta nominación al Grammy (Mejor Canción de Rock). La aclamada colección también incluye la canción con certificación Oro “Nico And The Niners” y el exitoso sencillo con certificación “My Blood.”