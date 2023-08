En medios y redes hablan de un Luis Miguel falso, pero nadie presenta pruebas

A pesar de las acusaciones, ningún medio y/o medio de comunicación ha presentado pruebas de que el artista esté usando dobles en sus shows. Foto: Getty Images - Getty Images

El 3 de agosto inició el Luis Miguel Tour 2023-24 en los escenarios de Argentina. Hasta el momento se conoce de nueve fechas en este país, las que irán hasta él 18 de agosto y en las que el artista se presentará en el Movistar Arena, de Buenos Aires. Posteriormente, tendrá presentaciones en Chile, Estados Unidos y México, hasta el 18 de diciembre, concluyendo la primera fase de su gira con todas sus presentaciones en Sold Out. Sin embargo, su regreso a tarima se ha visto en vuelto por una controversia atizada por algunos medios de comunicación y un abogado, quienes dicen, sin pruebas, que el cantante usa dobles en sus presentaciones.

Con la pérdida de más de 20 kilos, Luis Miguel se dejó ver en su primer concierto de este tour, en Buenos Aires, Argentina, esbelto y con mejor semblante, según se puede ver en los videos y fotografías compartidos por sus fanáticos.

Este mismo cambio físico ha dado lugar a una serie de rumores y especulaciones tanto entre sus fervientes seguidores como en algunos medios, a tal punto que en las redes sociales ha comenzado una circular versión, poco sustentada, que apunta que Luis Miguel estaría utilizando dobles para sus presentaciones en Argentina.

Estas acusaciones trajeron a la memoria colectiva aquellas teorías conspirativas que no han sido ajenas al mundo de la música. Como aseguraron conspiranoicos con Sir Paul McCartney y Avril Lavigne, Luis Miguel habría muerto y fue remplazado con un imitador idéntico, pues, desde 2019, varias personas, como la vidente colombiana, Deseret Tavares, han afirmado que el artista está muerto.

El Sol brillando en la noche Argentina, Luis Miguel te amooo pic.twitter.com/wDifg0GSSC — jolita fortinera (@jolita15) August 4, 2023

“Yo veo que Luis Miguel está muerto hace mucho tiempo. Desde principios del año 2000 las cartas ya lo figuraban como muerto... Incluso las cartas señalan que ha sido suplantado muchísimas veces y que el Luis Miguel de los ochenta fue asesinado por un grupo de tres hombres, especialmente por un emperador, lo que significa un político u hombre con poder que ordenó matarlo de forma violenta”, dice sin aportar mucha información.

Regresando a las acusaciones más coyunturales, el club de fans argentino, ”Simplemente Luis Miguel”, ha rechazado las afirmaciones de un doble, afirmando con determinación que es el propio Luis Miguel quien se ha presentado en Argentina.

La transformación física del cantante mexicano se ha atribuido una técnica dietética que involucra ciclos de alimentación y ayuno.

El periodista Luis Ventura, en el programa Secretos Verdaderos, aseguró que, efectivamente, la persona que se presentó en la primera fecha del Luis Miguel Tour 2023, no era el artista, sino un doble. “No era él. Es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace una dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, eh. No se achica la altura. Hay cosas que tienen que ver con piezas dentales. Yo consulté con muchos odontólogos mostrando si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más destacadas. El que salió el otro día tenía un buen tupé. Hay cosas que marcan una diferencia”, sostuvo en el programa. Sin embargo y como otras personas que hacen eco de esta versión, no aporta mayor información.

Otro medio de comunicación que se ha sumado a las acusaciones del doble de Luis Miguel, fue Desayuno Americano (América TV), En su programa matutino se compartió un audio de una supuesta vecina del Hotel Faena en Argentina, donde se hospeda Luis Miguel. “Resulta que estamos todos como ya sospechando de que algo raro hay. No se deja ver, no hay contacto visual con nadie… Lo tengo en mi pasillo. Yo entro y salgo a propósito todo el tiempo, a todas horas. O sea nada, nunca lo vi”, se escuchó en el presunto audio.

Aunque algunos fanáticos notaron problemas vocales durante uno de los conciertos en Argentina, Luis Miguel destacó su profesionalismo al continuar interpretando sus éxitos. Aunque su voz sonó ronca en algunos momentos y tuvo que pedir a la audiencia que completara las estrofas en otras ocasiones, esto solo resaltó su dedicación por ofrecer interpretaciones en vivo genuinas.

En medio del mar de especulaciones y en uno de los programas televisivos llevados a cabo en el canal América TV, el presentador, periodista y abogado, Roberto Casorla Yalet, en una conversación con Karina Mazzocco, que uno de sus colegas abogados está procediendo legalmente en función de la creencia de que posiblemente haya habido un acto de engaño y fraude por parte de Luis Miguel y su productora.

“Estamos a punto de presentar una denuncia por fraude contra Luis Miguel y la compañía productora. Tengo un colega que me informó que, en el transcurso de mañana, se llevará a cabo el sorteo del jurado y se determinará la fiscalía que se encargará de evaluar las posibles acciones de Luis Miguel”, se dijo en el programa.

Hasta el momento, ningún periodista o medio de comunicación, que sostenga que “El Sol de México” está usando dobles, ha presentado alguna prueba de eso, dejando que el rumor de los dobles de Luis Miguel siga en constante crecimiento, sin comprobar o negar nada. Tampoco, este artista ha dado declaraciones sobre aquellos rumores, mismos que han estado presentes desde hace más o menos un lustro.

