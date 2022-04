Una “Microdosis” musical con Mora

Desde los comienzos de su carrera artística, Mora se ha relacionado con personajes como Big Soto, Mike Towers y Bad Bunny. / Archivo particular

Mora publica “Microdosis”, un álbum muy esperado por su público. ¿Qué sensación le genera ese apoyo de la gente que sigue su música?

El público venía pidiendo este álbum desde hace mucho tiempo, me sorprendió ver cómo viralizaron toda una campaña en Latinoamérica para que este álbum viera la luz. Yo solo espero que el resultado sea lo que el público quería, pues es la esencia de todo este trabajo, y que la gente te apoye y te escuche es de suma importancia.

(Le recomendamos: Ara Malikian, la estrella del rock de la música clásica)

¿Quiénes participan?

Para “Microdosis” quisimos invitar a amigos no solo de la industria, sino algunos de ellos amigos de vida, y que cada participación fuera clave en el proceso, porque ellos hacen parte de mi historia, entonces hablamos con Elena Rose, Feid, Tommy Torres, Miky Woodz y Jhay Cortez, y se sumaron sin problema. A todos ellos tan pronto les comenté del proyecto aceptaron felices de ser parte de esta aventura.

Siendo tan diferentes en carácter y estilo, ¿cómo lograron llegar a esa sinergia musical para obtener este resultado?

Cada uno en su estilo son artistas supremamente talentosos y a cada canción en la que me acompañan le imprimen un toque único.

(Lea también: Simón Figueroa y Jaider Mondragón: notas altas en el Festival Francisco El Hombre)

En menos de tres días, el álbum logró cerca de veinte millones de reproducciones. ¿Esperaba este éxito?

Uno como artista se debe al público, que las creaciones que haga sean de su agrado, que disfruten, bailen o lo expresen como mejor lo quieran, pero que siempre estén en sintonía con cada cosa que se hace. Ese era uno de los objetivos: hacer un álbum que gustara al público, y eso sin duda se ve reflejado en los números.

Mora ocupa los primeros lugares de las listas de las plataformas digitales más importantes. ¿Qué percepción tiene al respecto?

Es el resultado de todo el trabajo que se ha hecho junto a mi equipo. No hemos descansado para salir con un buen álbum y también es resultado de la misma gente que nos apoya, que comparte y escucha a diario mi música, a ellos les debo todo.

(Además: Pimpinela: 40 años del estilo “novela” en la balada latina)

¿Cómo fue el proceso de producción de “Microdosis”

La producción de este álbum fue realizada por Subeloneo, Taiko, Foreign Teck y Smash David, y el trabajo que hicieron realmente es maravilloso.

Hablemos de los inicios de Mora. ¿Cuando supo que la música es una de sus mayores pasiones?

Comencé desde muy niño, casi desde que tengo uso de razón. Recuerdo que cuando tenía apenas seis años aprendí a tocar la flauta y luego me incliné por el piano. Algo curioso es que ya adolescente empecé a estudiar Administración en la Universidad de Puerto Rico y solo duré dos semanas, ahí me di cuenta de que la música era lo único que yo quería hacer en mi vida. En lugar de ir a clases, me escapaba con un primo que estudiaba Producción Musical y ahí pasaba las tardes haciendo música, experimentando sonidos, líricas y aquí estoy.

(Le puede interesar: Amazon Music presenta el concierto de Maluma “Medallo En El Mapa”)

En 2017 incursionó en una industria a trabajar con artistas como Big Soto, Mike Towers y Bad Bunny, ¿cómo fue eso?

Sí, la verdad para mí ya era un sueño cumplido trabajar con artistas que ya estaban pegando duro, sacando temas. Por ejemplo, Bad Bunny, uno de los grandes de este planeta, al igual que otras figuras, ha contribuido a mi proceso musical.

En 2021 lanzó su primer álbum, que además se convirtió en un éxito rotundo, siendo disco multiplatino. ¿Qué significa esto en su trayectoria?

Para mí es una gran satisfacción, es el resultado de trabajar por un sueño, llegar a ser uno de los álbumes más escuchados en la industria con más de 800 millones de reproducciones es algo por lo que trabajamos muy fuerte.