“Veníamos por los Foo Fighters”: reacciones en FEP tras muerte de Taylor Hawkins

Participantes del Estéreo Picnic tras muerte de Taylor Hawkings. Foto: José Vargas

Faltando solo una hora para la anhelada presentación de los Foo Fighters en el Festival Estéreo Picnic, que además era headliner del primer día del evento, la banda estadounidense confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de su baterista Taylor Hawkings, una leyenda del rock a nivel global. Según versiones preliminares, el cuerpo sin vida del artista fue hallado en el hotel donde se estaba hospedando, en Bogotá.

Mientras tanto, los participantes del festival estaban ansiosos y a la espera de la presentación de la banda, sin saber lo que había ocurrido. Minutos después los integrantes de Black Pumas, antes de su presentación, informaron al público presente la noticia y aseguraron que su show sería en homenaje a Hawkins y a los Foo Fighters.

Las reacciones no se hicieron esperar, ya que una gran cantidad de participantes decidieron ir al evento solo para ver a la banda. “Mi grupo de amigos y yo vinimos por los Foo Fighters y al principio no pudimos creerlo. Es una noticia que nos parte el corazón y aunque intentaremos disfrutar del resto del evento, nuestra energía se bajó totalmente. Y no solo la nuestra, las personas en el festival se perciben más tristes”, expresó Camilo, uno de los participantes y fanáticos de los Foo.

Por su parte, Nicolás Gallego, quien viajó desde Manizales para asistir al Festival Estéreo Picnic, dijo que la noticia fue tan fuerte para él que no pudo evitar llorar, así como su hermano, quien también es fiel seguidor de la banda.

Miguel y Santiago también viajaron desde Pereira con la ilusión de ver por segunda vez a los Foo Fighters en vivo y aseguran que, aunque les dolió el hecho de no poder lograrlo, lo que más lamentan es que esta es la segunda vez que los integrantes de la banda deben soportar la muerte de un amigo y colega, recordando el fallecimiento de el líder Nirvana, Kurt Cobain.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del artista.