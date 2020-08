El músico colombiano aceptó ser parte del proyecto “Reversiones” porque, además de conocer la importancia de la agrupación mexicana en la música latina, él dice “gracias a Dios están ellos por ahí”.

Juanes estrena “Vía láctea”, una colaboración con Sebastián Krys y Pete Thomas que hace parte de “Reversiones”, el álbum tributo a Zoé. (Video: Zoé, veinte años de historia sónica).

“Es como que… no está Soda Stéreo pero está Zoé por ejemplo, está Café Tacuba, son bandas muy importantes y cuando escuché varias opciones que me mandaron, ‘Vía láctea’ me conectó más”, comenta Juanes.

El cantante colombiano reviste este cover con su sello particular aportándole un ritmo cadencioso, semi-funk, al cual se suma su característico fraseo vocal lleno de sabor, con el fin de reimaginar los versos como un ejercicio de baile y sensualidad.

El mítico coro de la canción aparece, en primera instancia, liberado del juego rítmico previo, hecho que da una sensación etérea absoluta. Gracias a esta dualidad (por un lado, el ritmo siempre presente; por el otro, un vacío que se llena con melodía), “Vía Láctea” suena poderosa y al mismo tiempo nueva y con muchas sensaciones por descubrir. (Le puede interesar: Nach y Juanes presentan “Pasarán”, una canción para los refugiados).

Casi a la mitad de la canción, un solo de trompeta pone una sonrisa en el rostro del escucha, quien ahora está listo para cantar la aparición final del coro con más sentimiento que nunca, pues Juanes logró reconstruir la estructura emocional de una canción de por sí entrañable, muestra de su sensibilidad y talento.

Juanes también explica que su acercamiento a la canción fue libre. “Reinterpreté la canción como si fuera mía, digámoslo así. Cogí los acordes, empecé a cantarla como si fuera mi canción, empecé a imaginármela más o menos, obviamente teniendo referencias de su disco ‘MTV Unplugged’ y de su disco original, la verdad que quedé muy contento con la producción de Sebastian Krys y mía”.G

Con la interpretación de “Vía láctea”, que hace parte del álbum “Reversiones”, el colombiano se une a artistas como Alejandro Fernández, Morat, Andrés Calamaro, Mon Laferte y Bronco, para celebrar dos décadas de música de este grupo que es uno de los mayores referentes del rock en toda Latinoamérica. (Le puede intere