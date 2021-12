Victoria Sur, un canto que nace del corazón

Victoria Sur hará parte del al lanzamiento del libro “Historias musicales del barrio cósmico”, de Betto Arcos. Foto: Cortesía

Victoria Sur, la cantautora colombiana nacida en Armenia que estuvo nominada a un Grammy Latino por su álbum infantil “Nanas consentidoras” es una mujer con una sensibilidad que cala en los corazones de todo el que la escucha. Con tan solo diez años, Victoria empezó su carrera siendo parte de cuatro proyectos musicales diferentes, pues su voz siempre destacó por su dulzura.

Lo que transmitía al cantar era una sensación que muchos no lograban explicar, su voz particular siempre hizo que Victoria destacara, y a lo largo de su carrera ha logrado conquistar varios géneros musicales que hasta el día de hoy sigue amando e interpretando como si fuera la primera vez, desde música colombiana, hasta música latinoamericana y un poco de pop.

Para Victoria, “Nanas consentidoras” nació sin ninguna pretensión si quiera de ser un proyecto para publicar, pero con el tiempo decidió hacerlo. Gracias a sus dos hijos recordó su infancia y empezó a ahondar en esos recuerdos para construir las canciones. “Todo lo que sea recordar la infancia siempre va a ser un punto que a todos nos toca muy fuerte, claro que depende de la infancia que cada persona haya vivido… pero la mía fue muy dulce, muy linda, rodeada de naturaleza”, recuerda.

“Fui muy afortunada de poder tener acceso a las artes, recuerdo que mi mamá me metía a clases de danza, pintura, estaba en el colegio también, así que todo esto para mí representó una parte importante en mi vida. Me acuerdo mucho de la canción “la iguana tomaba café”, o las tablas de multiplicar cantadas por las ardillitas, y un montón de música que me devuelve a esos tiempos tan lindos”, agrega la cantautora.

Para Victoria, siempre los anhelos que nacen del corazón van encontrando su propio camino, así como el recorrido de un pequeño riachuelo que va abrazándose con ríos de corrientes más caudalosas hasta encontrarse con las profundidades del mar. Es así como la artista percibió este momento de su vida en el que de repente, después de caminar con pausa y tesón por los caminos de la música independiente, la llevó de la mano por los lugares que ha soñado, por los espacios que ha anhelado estar, y le ha dado la oportunidad de irse encontrando con personas afines, que hablan el mismo idioma: musical, emocional, espiritual y místico.

En el proceso de “Nanas consentidoras”, Victoria se encontró con un sinfín de emociones y sentimientos, nostalgia y recuerdos que la remitieron al pasado, pero sobre todo, este proyecto musical la ayudó a fortalecer el vínculo con sus hijos y encontrar una manera amorosa de consentirlos. “ Yo compongo muchas cosas, tengo varios álbumes publicados y este es el primero que hago para niños. Realmente, este es un proyecto que nace de mi experiencia como madre de mis mellizos, cuando nacieron tenía muchas ganas de cantarles, de arrullarlos… así que empecé a escuchar música para niños, y encontré un álbum que se llama “Las nanas más bellas del mundo”, donde venían arrullos de Asia, África… muchos lugares. Poco a poco me fui impregnando de este mundo, hasta que yo misma empecé a construir y componer mis propias nanas con la inspiración de mis hijos”, contó Victoria en entrevista con El Espectador.

Nana del Despertar

Nunca se esperó una nominación, y mucho menos a los Grammy, pero así fue. Su trabajo “Nanas Consentidoras” fue gratamente reconocido. “Casi como una confluencia de los astros, ha llegado a mí esta nominación a los Latin Grammy con el disco quizá más personal, más íntimo, minimalista y familiar. Un disco que nace de las entrañas, de esa conexión profunda con mis hijos mellizos Valentina y Sebastián, y de ese lenguaje musical, afectivo y espiritual en el que estuvimos comunicándonos, especialmente en sus primeros años de vida: las nanas”, dijo Victoria al enterarse de su merecida nominación.