Villa de Leyva se viste de Jazz este 2, 3 y 4 de julio

Este año se celebra la undécima versión del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, que se llevará a cabo de forma virtual desde la página de Facebook Villa de Leyva Jazz festival el día 2 de julio a partir de las 6 p.m. y presencial los días 3 y 4 de Julio a las 3 p.m., en la sala de conciertos del Claustro San Francisco de Villa de Leyva. El evento conmemora los 30 años del fallecimiento de Miles Davis, reconocido trompetista de jazz.

Le puede interesar: Ignacio Peña, estrella del rock en español, regresa con “El mundo al revés”

En la séptima convocatoria de agrupaciones musicales participaron 43 grupos de diferentes partes del país, para un total de 170 músicos. De estos se eligieron 4 ganadores: Sergio Páramo Quartet y Daniel Bahamón Quartet, en representación de los jóvenes talento; Celecanto, liderado por el reconocido músico de jazz Germán Sandoval y Mandala, agrupación dirigida por el contrabajista de la Orquesta Sinfónica Nacional, Carlos Rengifo, quien en esta oportunidad estará acompañado por el legendario percusionista venezolano “El Pibo Márquez” quién con su música ha estado en más de 40 países alrededor del mundo y Ernesto “Teto” Ocampo, uno de los más importantes arreglistas y guitarristas del país. Además, por sus resultados en la convocatoria se le otorgó mención de honor e invitación a las agrupaciones: Jackson ensamble, La Perla Jazz4, Mapuka Jazz y Quinteto Entre Nos.

Como agrupación invitada, este año estarán: Gato Zagarra Jazz Band, liderada por Efraín “El Gato” Zagarra, primer saxo alto de la Leyends of Jazz Big band. Efraín Zagarra estudió con Gabriel Rondón y en la Escuela Superior de Música de Tunja, así como en Philadelphia PA, con Odean Pope en New York y en la Haya, en Holanda, con Barry Harris. Se destaca su participación en la Philadelphia Legends of Jazz Big Band y con destacados músicos como: Keisa Brown, Frank Bey y Kevin Friesson.

Le puede interesar: Alfredo Gutiérrez brinda homenaje a la música africana con “Champetú”

Como abrebocas del festival, este año se fortalece el componente académico con alianzas nacionales e internacionales; actividades que iniciaron el 5 de junio, en alianza con la Escuela de Música Moderna de Chile, con la Conferencia de Gestión Musical y Diplomacia Cultural a cargo de Orión Lion, músico y educador chileno con maestría del Berklee College of music. El 12 de junio se impartió un Taller de interpretación y creación de técnicas de ensayo a cargo de William Rojas, docente de la Universidad Pedagógica Nacional.

“La vida nos pone retos y poder realizar este evento ha sido uno de los más grandes que he podido afrontar, creo que estos espacios son los que alimentan nuestro espíritu, poder tener un evento presencial nos permite cargarnos de la energía de esta música y sobre todo de quienes la interpretan. Quiero invitar a todos a que nos acompañen para poder seguir abriendo espacios para la cultura que es la que va a salvar este país”. Afirma Arian cuervo, director del Festival.

El 26 de junio, el maestro Plinio Córdoba “El rey egro del jazz” compartirá un recuento de sus vivencias en la escena del jazz nacional. Finalmente, el día 9 de julio en el marco del programa Semillas de Jazz, el maestro chileno Sebastián López Bustos, realizará el taller “Introducción al lenguaje del jazz e improvisación libre, como metodología de estudio”.