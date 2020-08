The Weeknd, BTS, Miley Cyrus, Ariana Grande, Lady Gaga y Maluma, entre otros artistas, deleitaron al público con sus presentaciones. ¿Cuál fue su favorita?

Presentados desde el icónico Empire State Building, la ceremonia los MTV Video Music Awards (VMA) de 2020 arrancó con la impactante actuación de The Weeknd, que cantó su Blinding Lights desde el Edge, un enorme balcón suspendido a 345 metros de altura sobre Manhattan, mientras a su espalda podía verse la silueta de los rascacielos neoyorquinos y una exhibición de fuegos artificiales desde el río Hudson.

Poco después, Miley Cyrus cantó Midnight Sky, y, subida a una enorme y brillante bola de disco, hizo homenaje al famoso videoclip de Wrecking Ball, que recientemente cumplió 7 años.

Más adelante fue el turno para Lady Gaga y Ariana Grande quienes, por primera vez, presentaron Rain on Me en televisión, ambas protegidas con una mascarilla. Gaga también aprovechó para mostrarle a sus fans el mundo de Chromatica, su más reciente disco.

El grupo de K-Pop BTS fue otro de los platos fuertes de la noche, ya que actuaban por primera vez en los VMAs, y también debutaban en televisión su single Dynamite, una canción con la que se han estrenado cantando en inglés.

También hubo espacio para los latinos. El colombiano Maluma, ganador de Mejor video latino por Qué pena, presentó su más reciente canción Hawái, la cual hace parte de su disco “Papi Juancho”.

También debutó en el escenario el grupo latino CNCO, que presentó por primera vez su single Beso. La boyband se llevó el VMA a Mejor actuación en cuarentena por Unplugged At Home.

Otro momento emocionante de los VMAs 2020 fue cuando la rapera y cantante estadounidense Doja Cat subió al escenario a cantar sus éxitos Say So y Like That.

Cerraron los VMAs de este año los Black Eyed Peas y Tyga, que interpretaron Vida loca y I Gotta Feeling, una de sus canciones más escuchadas.

A falta de una alfombra roja este año, durante una hora y media antes del inicio del show, los VMA estuvieron repasando algunos de los looks más sonados de anteriores ediciones, como el vestido de carne que lució Lady Gaga en 2010, o el atrevido look rockero de Cher de ese mismo año.