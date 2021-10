Vuelve Cassette, la fiesta retro más esperada en Colombia

Después de su primera edición, el Festival Casette se convirtió para todos los que crecimos en los años 80 y 90, en esa fiesta increíble que nadie quiere perderse, esa rumba llena de nostalgia y buena música a la que hay que ir con los amigos de toda la vida para cantar y bailar como en las viejas épocas, para reencontrarnos, para volver a sentir y movernos al ritmo de la música que marcó nuestra generación.

Por eso, aunque muchos de los artistas que componen este cartel de lujo, hoy siguen más que vigentes, este año el Festival Casette tendrá un setlist inmejorable, compuesto solo por grandes éxitos que, estamos seguros, nos harán recordar lo bien que la pasábamos en las fiestas de antes. Eso sí, todo dentro de un ambiente controlado y con todas las medidas de bioseguridad, para que podamos estar tranquilos y disfrutarlo al máximo.

LINE-UP

La fiesta empieza con Aleks Syntek, que llega desde México para ponerle una nota pop-rock al festival con sus más grandes hits noventeros y dosmileros. Mis impulsos sobre ti, El camino, Intocable, De noche en la ciudad, Volverte a ver y muchas más, dejarán la vara muy alta para todo lo que sigue. Desde España, llegan Los Toreros Muertos, más vivos que nunca, con Pilar, Mi agüita amarilla, y toda la irreverencia que en los 90 los convirtió en una de las bandas de rock del otro lado del charco, más sonadas en nuestro país.

Todos a alistar el copete Alf, los mom jeans y las camisetas neón, porque Information Society será uno de los artistas anglo invitados a esta segunda edición de Casette. La banda de Minneapolis le pondrá el toque de synth-pop al festival con sus hits Think, What’s on Your Mind y más, que durante las décadas pasadas los pusieron en la escena musical estadounidense como referentes del género. La otra cuota anglo será C+C Music Factory, la banda pop-dance que en los 90 la rompió con éxitos como Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) y Things That Make You Go Hmmmm.

Aterciopelados, la banda de rock más importante de Colombia, no se podía quedar por fuera de Casette, y aunque hoy siguen más vigentes que nunca, para el festival llegarán con un show especial, en el que nos harán cantar con cada una de esas canciones que los hicieron grandes en la década del 90. Bolero falaz, Cosita seria, Baracunátana, Mujer gala o Florecita rockera son solo algunos de los grandes éxitos de Andrea y Héctor, que sonarán en el escenario de esta segunda edición del festival.

“Quiero una chica, quiero una ideal…”, dice Latin Dreams, que se subirá al escenario para que siga la fiesta con todos sus hits dosmileros que graduaron a los primeros milenials en sus proms y excursiones de fin de año, y que ahora llegan a CASSETTE para recordarnos las mejores épocas. Y para seguir con el mismo quiebre de cintura La Factoría con su “Todavía me acuerdo de ti..” , se suma a nuestro cartel.

Porque la fiesta no está completa sin la salsa, y la salsa no es la misma si no viene de Cali, le daremos la bienvenida al Grupo Niche, que llega para prender la rumba con todos los éxitos que los convirtieron en la agrupación del género más grande de nuestro país y una de las más importantes de América Latina. Hagamos lo que diga el corazón, Una aventura, Cali pachanguero y muchas canciones más, nos pondrán a azotar baldosa y a desempolvar el movimiento de cadera para que la fiesta sea inolvidable.

Por último, la cima del cartel para esa segunda edición se baña en oro, pues Paulina Rubio, la chica dorada, llega desde México con sus más grandes éxitos. Clásicos de los años 90, como Mío, y megahits como Yo no soy esa mujer, o El último adiós, brillarán sobre el escenario de Casette, para ponernos a todos a cantar a grito herido.