Westcol e Ibagué, más allá de la polémica viral

Antes de hablar de lo que dijo Luis Villa, nombre de pila de Westcol, vale la pena recordar las palabras del filósofo y escritor italiano Umberto Eco (1932 -2016). “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas”.

Ahora sí. Vamos con lo que dijo el “influencer” de Medellín que, entre otras cosas, es el uno de los creadores de contenido más vistos en Colombia. La semana pasada en su Twitch, mientras hablaba de las ciudades que son referente de Colombia en el mundo señaló: “¿Usted cree que allá (en el exterior) le van a decir Ibagué o Cúcuta? Ni por el hijueputa, siempre van a mencionar a Medellín. Para los de Ibagué que viven en ese hijueputa hueco, solo quiero que lo sepan y me encanta decirles. Una de las cosas que más me llena a mí por dentro es decir que Ibagué es una mierda”.

El alcalde de la ciudad le respondió en entrevista con El Irreverente, un medio de la ciudad. “Este personajillo desafortunado yo creo que no respeta ni a su propia familia. Nosotros somos gente echada para adelante y a él lo declaramos persona no grata en la ciudad, no queremos ese tipo de personas que piensan que burlándose de los demás y de las ciudades, en vez de hacer patria. Aquí no somos lo que él dijo, somos personas que siguen haciendo esfuerzos por hacer a Ibagué una ciudad competitiva a nivel nacional”.

Hace un par de semanas, antes de la polémica, estuvimos en Ibagué en la edición número 37 del Festival Nacional de la Música de Colombia. Con varias fuentes de la ciudad desglosamos el eslogan de la ciudad: “Capital musical de Colombia”. ¿Cómo es una sociedad orgullosa de tener como emblema la música? Tal vez la polémica nos sirve para poner los ojos allí.

Jaiber Bermúdez, director de cultura del Tolima dice sobre el el eslogan de Ibagué: “Nosotros tenemos el nombre de Ibagué ciudad musical porque en 1886, el explorador europeo francés, el conde Garbiak, venía haciendo un recorrido por América del sur. Brasil, Ecuador, Perú. Al pasar por Ibagué se sorprende ver todas las noches las familias en sus casas hacían serenatas.

En ese momento en Ibagué no había conservatorios, era de una forma empírica. La misma comunidad estaba apropiada de este tipo de practicas culturales. A él le sorprendió y dijo que Ibagué era música y nos colocó Ibagué, ciudad musical”.

Hugo Bautista, músico de la ciudad e integrante del Dueto Tradiciones, dice: “Esto es un camino ancestral muy largo. Desde la conquista y por los ancestros que teníamos aquí, que eran muy musicales. Desde ahí empezó a identificarse esta ciudad, como la capital musical de Colombia.

Hay una situación muy bonita del Tolima y es que aquí todos los tolimenses tienen en sus genes la música. Nacen con la música. Si usted hace una visita por muchas calles de Ibagué por lo menos hay un tiple colgado ahí o una guitarra. Por la identidad de nuestra música. Aquí todo el mundo canta, toca tiple, toca guitaArra. Nacen con eso. Viene en los genes”.