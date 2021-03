Wisin y Myke Towers presentan el remix de “Mi niña” junto a Anitta y Maluma

Estos reconocidos artistas latinos se unen para presentar una nueva versión de uno de los sencillos más exitosos en la historia del género urbano.

Estrellas de la música latina se unen para entregar una nueva versión del sencillo “Mi niña” de Wisin y Myke Towers, quienes en esta oportunidad se unen a las voces y sonidos de la brasileña Anitta y el colombiano Maluma.

El video de este tema se grabó en Miami bajo la guía del director Charlie Nelson de Compostela Films. Tras el éxito mundial de su versión original Wisin y Myke Towers, de común acuerdo y tratándose de una canción que empodera a la mujer, convocaron a Anitta quien inmediatamente aceptó ser parte de este remix y sumaron a Maluma quien no dudó un segundo en ser parte de este trabajo.

La versión original no solo logró ser la canción latina número uno de los Estados Unidos, también alcanzó el puesto uno en Ecuador, República Dominicana, Panamá y Puerto Rico. “Mi Niña” ha sido certificada por la RIAA Platino en los Estados Unidos, 2x España, México, Colombia y Chile y cuenta con más de 350 millones de “streams” en las plataformas digitales.

Además, “Mi Niña”, fue la única canción Latin Pop/ Urbana en ser destacada en “The Thirty Most Thumbed Up New Releases” en la plataforma Pandora en la semana de su lanzamiento.

Este éxito logró entrar en el Top 50 Global de Spotify y la canción se viralizó en TikTok, plataforma en la que cuenta con más de 1.5 millones de videos y 180 millones de visualizaciones.