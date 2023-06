Wolfgang Van Halen, la dinastía del rock clásico

El nuevo disco de Mammoth WVH tiene 10 canciones y estará disponible el 4 de agosto. / Cortesía

En octubre de 2020, cuando la pandemia estaba en uno de sus momentos más difíciles, falleció uno de los guitarristas más influyentes de la historia: Eddie Van Halen, líder de la banda estadounidense de rock pesado Van Halen. Su forma extraordinaria de tocar el instrumento, la virtud de sus composiciones y el éxito internacional del conjunto marcaron a incontables guitarristas del planeta.

Durante la última etapa de dicha agrupación, cuya carrera se extendió por más de cuatro décadas, tocó el bajo Wolfgang Van Halen, el único hijo de Eddie. Su incorporación con solo quince años de edad en reemplazo del histórico bajista Michael Anthony, en 2006, no pasó inadvertida para los fanáticos y la prensa. El joven Van Halen debió encarar giras por grandes escenarios y grabó en el último disco del conjunto: A Different Kind of Truth (2012), que marcó el retorno del vocalista David Lee Roth a sus filas.

Con la partida de Eddie Van Halen, la banda cerró un capítulo dorado del rock. Para homenajear a su padre, Wolfgang publicó una sentida canción llamada “Distance”, cuyo videoclip expone imágenes familiares. Dicha pieza se lanzó bajo el apelativo de Mammoth WVH, una banda compuesta enteramente por Wolfie interpretando todos los instrumentos.

La buena recepción de aquella canción condujo a un primer álbum de Mammoth WVH, el cual fue lanzado en 2021. La abrumadora carga de tener que responder a las expectativas se reflejó en un trabajo donde no tuvo problema en explorar con otros estilos, como el rock alternativo con pinceladas de pop. Todas las composiciones son de su autoría, y las guitarras, bajos, teclados y baterías fueron interpretadas por el más joven integrante que haya tenido Van Halen.

Ahora Mammoth WVH regresa con un segundo disco. Brindará 10 canciones y estará disponible el 4 de agosto. De nuevo el artista canta e interpreta todos los instrumentos. Canciones como “Another Celebration at the End of the World” y “Like a Pastime” dan cuenta de una mayor apertura estilística.

“Me siento más cómodo con el proceso de grabación de este disco”, comenta el músico de 32 años. “Con el primer álbum estaba descubriendo cuál sería la ruta de la banda. En esta oportunidad me siento más seguro de mis capacidades como cantante e intérprete. La gente podrá escuchar matices. Una faceta más agresiva complementada con elementos más suaves que los entregados previamente”.

Pero cómo poner a Mammoth WVH en un concepto para quiénes no están familiarizados con esta propuesta y quizá esperen algo semejante a lo creado por Van Halen. “Cuando llega el momento de grabar, no tengo una idea fijada de cómo sonar; simplemente me rijo por lo que me gusta y trato de seguir esa línea. La idea es poder hacer música de calidad que tenga resonancia con el público para que la disfruten”.

Con respecto a su decisión de volver a tocar todos los instrumentos, Wolfie es enfático: “Algunas personas tratan de ver como algo negativo que quiera hacerlo. Lo cual, la verdad, me sorprende. Piensan que no me gusta tocar con otros músicos o algo así. Pero la realidad es que solo significa lo que Mammoth es… Mi expresión artística. Toqué en grupos con otros, pero esto es diferente. Tengo una banda en vivo, pero en el estudio amo hacerlo todo y la paso bien. Me gusta decir quién soy en cada camino”.

Mammoth WVH realizó algunos shows este año. Uno de ellos fue abriendo para los poderosos Metallica en Europa, en el comienzo de la gira promocional de su nuevo álbum: 72 Seasons. Entre sus planes, el artista no descarta a Colombia. “Me gustaría ir allá. Sé que Van Halen nunca lo hizo, así que sería muy especial compartir con la gente de allí algo de mi música. Todo depende de varios factores, pero si ocurre, estaré más que complacido”.