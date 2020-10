Ximena Sariñana habla del buen momento de la música en español

La actriz y cantante mexicana no ha parado su producción creativa, pues durante este año atípico por la pandemia ha lanzado algunos temas que le han traído grandes satisfacciones.

La cantante y actriz mexicana Ximena Sariñana ha disfrutado de los momentos de creatividad surgidos durante el confinamiento y este le ha dado una perspectiva diferente de la escena musical, que considera es cada vez más internacional. (Le recomendamos: Prince Royce: “He utilizado este tiempo para conectarme más con mis fans”).

“Para mí cada vez es menos un panorama musical local y más internacional con la situación que hemos vivido este año (pandemia) en donde todo se ha viralizado mucho y se ha puesto en redes sociales y en internet”, dijo Sariñana, quien considera que la música en español está en un gran momento de experimentación.

Luego de que en 2019 presentara su disco Dónde bailarán las niñas, Sariñana no ha parado, pues durante este año ha lanzado algunos temas que le han traído grandes satisfacciones. (Le puede interesar: Idartes invita a vivir la Noche de Brujas con Profanatica y Batushka).

Una vez más y Nostalgia son un ejemplo de ello, el primero la hizo acreedora a una nominación al Grammy Latino y con el segundo le canta al dolor de extrañar a alguien y estar a la distancia a propósito de la pandemia. (Lea también: Puerto Candelaria presenta “Summertime”)

También fue parte de la tercera temporada de serie La casa de las flores, en la que cantó y actuó, y entre las colaboraciones que realizó destacan Girls go wild con la cantante estadounidense LP.

Ahora acaba de presentar 10 A.M., su propia visión del tema de la icónica banda de rock Zoé como parte de Reversiones, un disco tributo a Zoé en el que participaron cantantes de géneros tan diversos como Bronco, Alejandro Fernández, Morat, Rawayana o Mon Laferte.

“Acepté sin pensarlo (la invitación), las canciones de la banda me gustan mucho, soy su seguidora desde hace mucho tiempo y es una oportunidad muy rica como músico el ‘reversionar’ una canción que te gusta y hacerlo a tu manera”, consideró Sariñana.

En 2008, compartió el escenario de los MTV Video Music Awards latinoamérica con Zoé para cantar su canción Vidas paralelas, aunque cantado por ella, el tema estaba en el estilo de Zoé.

Fue 12 años más tarde cuando Sariñana le impregno todo su estilo a una canción de la banda.

“Fue algo muy divertido, sobre todo porque hacer un ‘cover’ de este tipo te permite volar y hacer un poco lo que quieras, experimentar con la estructura de la canción, con arreglos y probar cosas que a lo mejor no logras hacer con tu propia música”, expuso.

Aunque aún no ha recibido las opiniones de ningún integrante de la banda, Sariñana confía en su trabajo y asegura tener una relación de años con ellos, pues la primera vez que trabajaron juntos fue para la musicalización de la película Amarte duele (2002).

Desde su punto de vista, uno de los méritos que ha tenido la banda, es que han defendido su originalidad y su estilo aún cuando en sus inicios fueron criticados y después de tanto tiempo considera impensable la historia del rock mexicano sin Zoé.

“Es una banda que ha marcado una tendencia, ha influenciado a muchísimas bandas, ha roto esquemas de lo que ‘debería’ sonar el rock nacional. Yo me acuerdo muy bien en los 90 hasta se burlaban de ellos en la radio, no aceptaban su sonido, yo creo que las nuevas generaciones no se imaginan un panorama del rock mexicano donde no exista Zoé”, señaló.

Finalmente Sariñana se confesó libre en el ámbito creativo, con mucha música nueva que empezar a mostrar y con la intención de continuar con proyectos actorales, aunque hasta la fecha no tiene nada confirmado.